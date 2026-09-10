به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنواتیان صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران از اجرای آموزش نوین تدریس برنامه درسی در قالب «زیستبوم» در پایه اول دبستان برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: امسال برای نخستین بار در دو مدرسه شهید فراشبندی و شاهد فدک و در هشت کلاس درس، آموزش از حالت کتابمحور به برنامهمحور تغییر خواهد کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران اظهار کرد: در این رویکرد جدید، دانشآموزان پرسشگر و کنجکاو بار میآیند و فرایند یادگیری با انگیزه و اشتیاق بیشتری دنبال میشود.
وی با اشاره به آغاز رسمی پروژه مهر از ۱۵ فروردین ماه بیان کرد: پروژه مهر امسال با تشکیل ۹ کارگروه تخصصی و تعیین روسای کارگروهها، از جمله کارگروه املاک و تجهیزات، از همان روزهای ابتدایی سال کلید خورد و تمامی کارگروهها در راستای اهداف وزارت آموزش و پرورش مشغول فعالیت شدند.
قنواتیان با بیان اینکه امسال ۳۲ مدرسه جدید به جمع مدارس شهرستان اضافه شده است، افزود: در سال تحصیلی جدید پیشبینی ثبتنام ۸۰۰ کلاس درس در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستانها را داریم.
وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۴۸۹ نفر در پایه اول دبستان، دو هزار و ۱۵۳ نفر در پایه هفتم و یک هزار و ۵۸۴ نفر در پایه دهم ثبتنام کردهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
تحقق عدالت آموزشی با ساماندهی نیروی انسانی
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران ساماندهی نیروی انسانی را یکی از مهمترین اقدامات پروژه مهر عنوان کرد و گفت: امسال با شعار عدالت آموزشی و برابری فرصتهای آموزشی، هیچ همکاری بیش از ۱۲ ساعت در مدارس سمپاد یا نمونه دولتی تدریس نخواهد کرد و مابقی ساعت موظفی خود را در مدارس عادی و روستایی سپری خواهد کرد.
وی تصریح کرد: این مهم با پیگیریهای مستمر و همراهی اداره کل، در مقطع متوسطه دوم محقق شد و تاکنون ۸۰ درصد ابلاغهای همکاران در سامانه ثبت شده است.
شادابسازی مدارس با طرح شهید عجمیان
قنواتیان با اشاره به اقدامات عمرانی و تجهیزاتی مدارس اظهار داشت: در قالب طرح شهید عجمیان، ۲۰ مدرسه با ۱۳۷ کلاس درس و با استفاده از سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم رنگ، رنگآمیزی و شادابسازی شدهاند.
وی افزود: همچنین با همکاری اداره نوسازی، ۲۳ دستگاه کولر ۱۸ و ۲۴ هزار به مدارس عادی و روستایی اختصاص یافت.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران ادامه داد: برای پیشگیری از آسیبهای ناشی از بارندگی، ۱۷ مدرسه ایزوگام و هشت مدرسه نیز آسفالت شدهاند و برای خرید تجهیزات بهداشتی و جعبههای کمکهای اولیه برای ۱۵۰ مدرسه، ۳۷۰ میلیون تومان هزینه شده است.
افتتاح ۴ پروژه آموزشی جدید
مدیر آموزش و پرورش گچساران از افتتاح چهار پروژه آموزشی جدید در ابتدای سال تحصیلی خبر داد و گفت: دبیرستان خدیجه کبری، دبیرستان شهید منتظری و دبستان شهید پروانه کاویانی در روستای آبشیرین به چرخه آموزشی اضافه خواهند شد.
وی افزود: مدرسه ۱۲ فروردین نیز با قول مساعد تا ۱۵ آبان ماه به بهرهبرداری خواهد رسید و مدرسه شهید افخمی نیز تا ۱۵ مهرماه تحویل داده میشود.
نصب چمن مصنوعی در ۶ مدرسه
قنواتیان با اشاره به اجرای طرح نصب چمن مصنوعی در مدارس خاطرنشان کرد: با وجود شرایط جنگی و اقتصادی کشور، موفق شدیم هزینه نصب چمن مصنوعی برای دبستان آزادی، مدرسه رادک و مدرسه محله سادات را تأمین کنیم و این مدارس تا پیش از مهرماه صاحب چمن خواهند شد.
وی ادامه داد: زیرساخت چمن مصنوعی برای پنج مدرسه دیگر نیز آماده شده و پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبار این مدارس ادامه دارد.
ممنوعیت دریافت وجه اضافه در مدارس غیردولتی
مدیر آموزش و پرورش گچساران با تأکید بر نظارت دقیق بر شهریه مدارس غیردولتی گفت: شهریهها بر اساس ضوابط و با حضور کارشناسان، نمایندگان مؤسسین و مسئولان مربوطه تعیین شده و هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفه، تخلف محسوب میشود.
وی افزود: مدارس غیردولتی موظف به نصب نرخ شهریه در معرض دید اولیا هستند و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان فوقبرنامه ممنوع است.
قنواتیان اظهار داشت: در مدارس هیئت امنایی نیز اخذ هرگونه وجه در زمان ثبتنام ممنوع است و اولیا میتوانند در طول سال تحصیلی از طریق مشارکتهای مردمی به مدارس کمک کنند.
افتخارات آموزش و پرورش گچساران در سال گذشته
وی با اشاره به افتخارات آموزش و پرورش گچساران از اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تاکنون گفت: کسب ۱۲ رتبه اول استانی توسط سرگروههای آموزشی، رتبه برتر کشوری در رشته حفظ قرآن توسط دانشآموز محدثه متولی از دبیرستان سمپاد فرزانگان، کسب مدال طلا و برنز کشتی توسط دانشآموزان آرسام آلنژاد و مهدی شیوا م
قدم و راهیابی ۴۰ دانشآموز به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی، بخشی از افتخارات شهرستان است.
قنواتیان افزود: همچنین پنج نفر از همکاران فرهنگی موفق به کسب رتبههای اول، دوم و سوم کشوری در جشنوارههای مختلف شدند که برای استان بسیار ارزشمند است.
دعوت از اولیا برای ثبتنام دانشآموزان جامانده
مدیر آموزش و پرورش گچساران در پایان با اشاره به اینکه هنوز تعدادی از دانشآموزان، بهویژه در پایههای ورودی، ثبتنام نکردهاند، از اولیا خواست هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام فرزندان خود اقدام کنند.
وی گفت: توزیع کتابهای درسی از ۱۵ شهریور آغاز شده است و اولیا برای دریافت کتابها و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی باید هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام قطعی فرزندان خود اقدام کنند.
قنواتیان همچنین از اصحاب رسانه خواست در زمینه پویش «کارت نشاط دانشآموزی» برای کمک به دانشآموزان بیبضاعت، ثبتنام دانشآموزان جامانده و انجام آزمونهای غربالگری و استعدادیابی، خانوادهها را آگاهسازی و راهنمایی کنند.
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