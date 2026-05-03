به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنواتیان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته معلم با اشاره به روند آموزش در ماه‌های اخیر اظهار کرد: با وجود چالش‌هایی مانند قطعی اینترنت، کمبود تجهیزات و ناتوانی برخی خانواده‌ها در تأمین گوشی هوشمند، تلاش شد با تدابیر مختلف روند آموزش دانش‌آموزان با کمترین مشکل ادامه پیدا کند.

وی افزود: در برخی مناطق معلمان با برگزاری کلاس‌های حضوری در حسینیه‌ها، مساجد و دیگر اماکن فرهنگی تلاش کردند روند آموزش دانش‌آموزان متوقف نشود و این اقدام در تقویت وضعیت تحصیلی آنان مؤثر بود.

رئیس آموزش و پرورش گچساران ادامه داد: در کنار استفاده از پلتفرم‌هایی مانند شاد، بله و روبیکا، پس از تعطیلات نوروز نیز با استقبال اولیا و فرهنگیان کلاس‌های حضوری در منازل معلمان، منازل اولیا و حسینیه‌ها برگزار شد و امیدواریم این روند تا هشتم خرداد ادامه داشته باشد.

وی درباره نحوه برگزاری امتحانات گفت: هنوز مشخص نیست امتحانات به صورت حضوری یا مجازی برگزار شود و در این خصوص ابلاغیه‌ای از سوی وزارت آموزش و پرورش به ما ارسال نشده است.

رئیس آموزش و پرورش گچساران در ادامه با اشاره به فرآیند انتخاب معلم نمونه در هفته معلم بیان کرد: در شهرستان گچساران حدود ۹۰ نفر از همکاران فرهنگی در دو بخش کارکنان تخصصی و معلمان تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: در بخش کارکنان تخصصی نیز چهار نفر شامل مدیر، معاون آموزشی، معاون پرورشی، مشاور و مراقب سلامت به عنوان نمونه شهرستانی انتخاب شدند.

قنواتیان تصریح کرد: در بخش معلمان نیز چهار نفر به مرحله استانی راه یافتند که از این تعداد سه نفر موفق به کسب رتبه استانی شدند و یک نفر نیز به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

وی همچنین از صدور لوح تقدیر برای یک هزار و ۹۶۷ نفر از فرهنگیان این شهرستان خبر داد و گفت: از تمامی همکاران فرهنگی در هفته معلم تقدیر خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش گچساران با اشاره به دسترسی کامل شهر به فضای مجازی افزود: برخی دانش‌آموزان روستایی با مشکل گوشی همراه مواجه بودند که با پیگیری‌های انجام شده این مشکل تا حد زیادی برطرف شد.

وی درباره برخی گزارش‌ها مبنی بر اجبار مدارس به برگزاری کلاس‌های صرفاً حضوری گفت: این اقدام خلاف بخشنامه است و تأکید شده مدیران مدارس از سامانه‌های فناوری آموزشی و اسکای‌روم استفاده کنند.

قنواتیان ادامه داد: مدارس تیزهوشان از اوایل اسفند این شیوه را اجرا کرده‌اند و استفاده از این سامانه‌ها برای مدارس مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به دستاوردهای این مجموعه اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش گچساران برای دومین سال متوالی رتبه نخست استان را کسب کرده است.

رئیس آموزش و پرورش گچساران افزود: همچنین رتبه اول کارشناس فنی و حرفه‌ای، واحد مشاوره و امور بانوان، رتبه دوم کارشناس آموزش متوسطه اول، واحد حسابداری و طرح و برنامه و رتبه چهارم کارشناس گروه‌های آموزشی در استان کسب شده است.

وی بیان کرد: در حوزه جشنواره‌ها نیز همکاران فرهنگی چهار رتبه اول کشوری و ۴۶ رتبه اول تا سوم استانی را کسب کرده‌اند و دانش‌آموزان گچسارانی نیز ۳۹ رتبه اول تا سوم استانی در بخش‌های مختلف به دست آورده‌اند.

قنواتیان افزود: دانش‌آموزان این شهرستان در حوزه فناوری نیز موفق به کسب رتبه‌های اول و سوم هوش مصنوعی و رتبه‌های اول تا سوم رباتیک در مسابقات منطقه‌ای شده‌اند.

وی با اشاره به افتخارات ورزشی دانش‌آموزان گفت: یاسین اسدی در مسابقات جهانی دانش‌آموزی والیبال در چین عنوان قهرمانی را کسب کرد و دختران دبیرستانی نیز رتبه اول استانی هندبال و پسران دبیرستانی رتبه دوم استانی والیبال را به دست آوردند.

رئیس آموزش و پرورش گچساران ادامه داد: در برنامه اعتکاف نیز یک هزار و ۴۵۸ دانش‌آموز شرکت کردند که آماری بی‌سابقه در شهرستان محسوب می‌شود.

وی از تألیف ۳۹ کتاب توسط فرهنگیان و انتشار هفت مقاله پژوهشی کاربردی در سال جاری خبر داد.

رئیس آموزش و پرورش گچساران همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی گفت: سالن وحدت آموزش و پرورش بازسازی و تجهیز شده و اکنون با ظرفیت حدود ۷۰۰ نفر به یکی از مجهزترین سالن‌های شهرستان تبدیل شده است.

وی افزود: نصب ۱۸ چمن مصنوعی در مدارس شهری و روستایی در دستور کار قرار دارد که تاکنون هشت مورد آن نصب شده و دو اتاق تربیت بدنی نیز تجهیز و راه‌اندازی شده است.

قنواتیان به ساخت شش مدرسه در سال جاری از جمله دو مدرسه خیرساز در آب‌شیرین و آب‌انجیر و همچنین افتتاح هنرستان هنرهای زیبا اشاره کرد و گفت: مرکز پیوند مشاوره خانواده نیز برای نخستین بار در شهرستان راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش گچساران در پایان از اخذ مجوز ساخت مغازه برای استفاده پایدار از فضاهای آموزشی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی گسترده با مشارکت دانش‌آموزان، اولیا و فرهنگیان خبر داد.