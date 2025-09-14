۲۹۷ دانش آموز پایه اول گچسارانی هنوز ثبت نام نکردند

به گزارش خبرنگاری مهر، مرضیه قنواتیان ظهر یکشنبه در شورای اداری گچساران با اشاره به شروع سال تحصیلی گفت: متأسفانه در سال تحصیلی جدید ۲۹۷ دانش آموز پایه اول هنوز در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام نکرده که جای نگرانی دارد.

وی از آماده سازی زیر ساخت مدارس برای شروع سال تحصیلی خبر داد و افزود: با وجود محدودیت‌ها، اقداماتی از جمله ایزوگام ۲۶ مدرسه، نصب شوفاژ در ۱۹ مدرسه و تعمیرات سرویس‌های بهداشتی ۱۶ آموزشگاه اجرا شده و تا آغاز مهرماه تکمیل خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش گچساران تاکید کرد: همچنین در قالب طرح شهید عجمیان و با همکاری گروه‌های جهادی کارهای رنگ‌آمیزی و تعمیرات و زیباسازی سازی مدارس انجام شد.

وی بیان کرد: در بخش زیرساخت‌ها ۱۵ زمین چمن پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۰ زمین نصب و اولین مسابقات ورزشی مدارس در همین فضاها برگزار می‌شود و همچنین برای ساخت و تجهیز سه مدرسه دیگر تأمین اعتبار شده است.

قنواتیان ادامه داد: در حوزه آموزشی نیز توزیع کتاب‌های درسی برای بیش از ۱۲ هزار دانش‌آموز ابتدایی انجام گرفته و هم‌اکنون فرآیند توزیع در دوره متوسطه اول و دوم و هنرستان‌ها آغاز شده است.

۲۳ هزار دانش آموز در گچساران نام نویسی کردند

وی افزود: تاکنون ۲۲ هزار دانش‌آموز در پایه‌های مختلف ثبت‌نام کرده‌اند، اما ثبت‌نام در پایه‌های هفتم، دهم و اول ابتدایی هنوز تکمیل نشده است.

رئیس آموزش و پرورش گچساران تأکید کرد: برنامه‌های توانمندسازی معلمان، برگزاری آئین‌های نمادین بازگشایی مدارس، جشن شکوفه‌ها و برنامه‌های هفته دفاع مقدس در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در تأمین تجهیزات آموزشی گفت: هم‌اکنون حدود دو هزار صندلی دانش‌آموزی مورد نیاز است که بخشی از آن از طریق تعمیرگاه‌ها و هنرستان‌ها جمع‌آوری شده، اما همچنان کمبود وجود دارد.

قنواتیان گفت: از ادارات شهرستان انتظار می‌رود تجهیزات مازاد خود از جمله صندلی، میز یا حتی رایانه را در اختیار مدارس، به‌ویژه مناطق روستایی، قرار دهند.

رئیس آموزش و پرورش گچساران اظهار کرد: هدف نهایی ایجاد محیطی پویا، بانشاط و پرامید برای دانش‌آموزان است و این امر بدون همدلی و همراهی همه مدیران و مسئولان شهرستان محقق نخواهد شد.