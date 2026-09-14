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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹

ضایعات خرما در بهبهان را با دانش کاهش می‌دهیم

ضایعات خرما در بهبهان را با دانش کاهش می‌دهیم

بهبهان- مدیر جهاد کشاورزی بهبهان گفت: با اجرای طرح پایلوت ملی مدیریت و پیشگیری از ضایعات خرما در بهبهان، گام مهمی در مسیر کاهش خسارات زنجیره تولید برداشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لاله نیرومند صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای کاهش ضایعات محصول خرما و ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان و بهره‌برداران این بخش، جلسه اولیه طرح ملی مدیریت و پیشگیری از ضایعات خرما با حضور محقق پژوهشکده خرما و میوه‌های نیمه‌گرمسیری و جمعی از باغداران در مرکز خدمات کشاورزی دودانگه برگزار شد.

وی افزود: بهره‌گیری از یافته‌های علمی و پژوهشی، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش خسارات و افزایش بهره‌وری این محصول است و باید ظرفیت فرآوری‌های متنوع و جانبی از خرما نیز به شکل مطلوب فعال شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهبهان تصریح کرد: این جلسه با هدف انتقال دانش و تجربیات علمی، بررسی راهکارهای کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید، برداشت، نگهداری و فرآوری خرما برگزار شد.

نیرومند گفت: مراحل بعدی این طرح ملی از مرحله برداشت تا بسته‌بندی و ارسال به بازار با هدف ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصول خرما در شهرستان بهبهان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6946539

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