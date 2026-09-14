به گزارش خبرنگار مهر، لاله نیرومند صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای کاهش ضایعات محصول خرما و ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان و بهرهبرداران این بخش، جلسه اولیه طرح ملی مدیریت و پیشگیری از ضایعات خرما با حضور محقق پژوهشکده خرما و میوههای نیمهگرمسیری و جمعی از باغداران در مرکز خدمات کشاورزی دودانگه برگزار شد.
وی افزود: بهرهگیری از یافتههای علمی و پژوهشی، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش خسارات و افزایش بهرهوری این محصول است و باید ظرفیت فرآوریهای متنوع و جانبی از خرما نیز به شکل مطلوب فعال شود.
مدیر جهاد کشاورزی بهبهان تصریح کرد: این جلسه با هدف انتقال دانش و تجربیات علمی، بررسی راهکارهای کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید، برداشت، نگهداری و فرآوری خرما برگزار شد.
نیرومند گفت: مراحل بعدی این طرح ملی از مرحله برداشت تا بستهبندی و ارسال به بازار با هدف ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصول خرما در شهرستان بهبهان ادامه خواهد داشت.
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