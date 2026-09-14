به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، برنامه‌ای که لان هونگچون کارگردان چینی داشت، ساختن یک درام کوچک درباره مهاجران چینی بود و امید داشت تا مخاطبان با داستان خانواده، عشق و نبود آن ارتباط برقرار کنند. اما او نمی‌دانست چه چیزی در انتظارش است!

فیلم «توی عزیز» ساخته لان، امسال موفقیت بی‌سابقه‌ای در چین و فراتر از آن به دست آورد و در حالی که با بودجه‌ای حدود ۲ میلیون دلار ساخته شد، با اکران در چین حدود ۳۰۰ میلیون دلار فروخت و پس از آن با ادامه اکران در سراسر آسیا - از جمله هنگ کنگ، سنگاپور و مالزی - به آمار چشمگیری دست یافت.

مخاطبان این فیلم، از هر جا که بودند، از داستان عاشقانه و فداکاری آن استقبال کردند و با این واقعیت که خانواده‌هایی هستند که سرنوشت آن را از هم جدا می‌کند، ارتباط برقرار کردند.

لان کارگردان فیلم می‌گوید: دیدن چنین واکنش‌های مشتاقانه‌ای واقعا تأثیرگذار است. اینکه ببینی داستانی که با دقت ساخته‌ای، قلب‌های بی‌شماری را تحت تأثیر قرار داده و خاطرات خانوادگی پنهان بسیاری را آشکار کرده است، ارزش تمام تلاش‌های خلاقانه را دارد.

فیلم «توی عزیز» پس از اکران در سراسر آمریکای شمالی از ۴ سپتامبر (هفته پیش) به عنوان یکی از ۶ فیلم بلند «نمایشگاه فیلم چین» راهی جشنواره تورنتو شده تا از ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر (۲۳ تا ۲۵ شهریور) در «لایت‌باکس» جشنواره تورنتو، به نمایش درآید.

این امر نشان‌دهنده تنوع در محتوای سینمای نوظهور چین است که با درنظر گرفتن تنوع محتوایی، پاسخی مستقیم به مخاطبی می‌دهد که به طور فزاینده به دنبال سرگرم شدن است و دیگر به فکر فیلم‌های پرفروشی که حدود ۱۵ سال پیش بازار را به عنوان یک نیروی جهانی هدایت می‌کرد، نیست.

در کنار درام «توی عزیز» نمایشگاه فیلم چین شامل کمدی-درام «جاده لیچی» است که در سلسله تانگ (۶۱۸-۹۰۷) اتفاق می‌افتد و بر اساس رمانی موفق درباره یک خدمتکار فروتن با رویاهای بزرگ ساخته شده است. همچنین درام الهام‌بخش «دنیای بزرگ» با موضوع بلوغ وجود دارد که در آن جکسون یی اسطوره سابق پاپ، در نقش دراماتیک موفق خود به عنوان پسری که با فلج مغزی متولد شده است، بازی می‌کند.

لان که در فیلم‌های قبلی‌اش، مانند «بازگشت به عشق» در سال ۲۰۲۲، نیز بر جامعه قومی تئوچو چین متمرکز بود، معتقد است موفقیت این فیلم‌های کم‌بودجه تا حد زیادی به نحوه ارائه اطلاعات به فیلمسازان معاصر بستگی دارد.

لان می‌گوید: با ظهور الگوریتم‌های توصیه اینترنتی، این فیلم‌های کوچک، شخصی‌سازی‌شده و با داستان‌های خاص می‌توانند فضای بیشتری پیدا کنند. همچنین به سازندگان بیشتری این فرصت را می‌دهد تا داستان‌هایی با بودجه کم بسازند که بتوانند با دقت بیشتری به مخاطبان خود برسند. بنابراین من معتقدم که فرصت‌های بیشتری برای بیان روایت‌های شخصی وجود دارد.

صنعت سینمای چین پول ساز است

نمایشگاه فیلم چین در حالی به تورنتو رفته که صنعت سینمای چین هر روز بیش از پیش دارد فروش خود را افزایش می دهد و آثار همه‌گیری را پشت سر گذاشته است. در حالی که دولت چین از این صنعت حمایت کرده است، اعداد و ارقام چند ماه اخیر نشان می‌دهند که دلایل کافی برای خوش‌بینی وجود دارد.

تا ماه گذشته، فروش سینماهای چین به ۳.۵۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱.۸ درصد کاهش یافته است، اما رسانه‌های دولتی هفته پیش گفتند درآمد تابستانی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ اندکی افزایش یافته و از ۱.۷۸ میلیارد دلار به ۱.۸۴ میلیارد دلار رسیده و شمار تماشاگران نیز از ۳۲۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ به ۳۴۰ میلیون نفر رسیده است. هر چند هنوز با رکوردهای ثبت شده برای تابستان ۲۰۲۳ - نزدیک به ۳ میلیارد دلار درآمد با ۵۰۴ میلیون تماشاگر - فاصله زیادی وجود دارد، اما با این وجود، تغییر خوشایندی مشاهده می‌شود که رسانه‌ها آن را به کیفیت و تنوع فیلم‌های امسال نسبت می‌دهند.

لان معتقد است موفقیت فیلم خودش به دلیل بازتاب مثبت هم در چین و هم فراتر از آن رخ داده است. «توی عزیز» از پدیده فرهنگی «کیائوپی» - یا نامه‌ها یا پول‌هایی که از خارج از کشور به خانه فرستاده می‌شود - به عنوان پایه و اساس داستان خود استفاده می‌کند. این فیلم مسیر مرد جوانی را دنبال می‌کند که برای یافتن پدربزرگش به تایلند سفر می‌کند، اما متوجه می‌شود که داستان آن مرد آن چیزی نیست که به او القا شده بود.

بسیاری از خانواده‌ها در چین مدرن - به ویژه در میان جامعه تئوچو که فیلم در آن اتفاق می‌افتد - یا تجربیات دست اول از استرس‌ها و تنهایی مهاجرت دارند یا داستان‌های بی‌شماری در این مورد را در جمع خانواده و دور میز آشپزخانه شنیده‌اند.

پدیده‌ای آشنا برای مردم چین

این فیلمساز در توضیح می‌گوید: داستان فیلم درباره مهاجرت به آسیای جنوب شرقی است و این پدیده یک رویداد تاریخی بزرگ در سراسر مناطق ساحلی جنوب شرقی چین بود که میلیون‌ها نفر را درگیر کرد و زندگی بسیاری از خانواده‌های چینی آن مناطق را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین در چائوشان که زادگاه‌ چینی‌های خارج از کشور است، این داستان بازتابی قوی ایجاد می‌کند و مخاطبان با تجربیات اجداد خود همدلی می‌کنند.

این فیلم همچنین یک پدیده به تازگی شکل گرفته را تقویت کرده است: مکان‌هایی که در آنها فیلمبرداری انجام شده و لوکیشن‌های فیلم به جاذبه‌های گردشگری - چه داخلی و چه بین‌المللی - بدل می‌شوند. این امر در مورد دیگر فیلم‌های موفق اخیر مانند کمدی ورزشی «پگاسوس ۳» (فیلمبرداری شده در دلینگها) و کمدی «داستان او» (شانگهای) مشاهده شد.

لان می‌گوید: این فیلم به طور قابل توجهی باعث افزایش دیده شدن و محبوبیت منطقه چائوشان شده است. در دو سه ماه اخیر، افزایش قابل توجهی در بازگشت چینی‌های خارج از کشور به چین برای دیدار مجدد با خانواده‌هایشان نیز رخ داده و به صورت آنلاین می‌توانید داستان‌های واقعی بسیاری از نوادگان چینی خارج از کشور را ببینید که برای یافتن ریشه‌های خود و یافتن موفقیت‌آمیز اقوام خود به چائوشان بازمی‌گردند. این فیلم به رونق گردشگری در این استان منجر شده است.

فیلم «توی عزیز» همچنین در جشنواره‌های بین‌المللی نیز موفق بوده و قبل از رسیدن به جشنواره فیلم تورنتو، در جشنواره فیلم آسیایی نیویورک هم تحسین برانگیخت.

لان می‌گوید: بزرگترین احساسی که دارم هنوز غافلگیری است و همچنین اعتماد به نفسی بیشتر برای چیزی که همیشه بر آن اصرار داشته‌ام؛ به تصویر کشیدن صادقانه سرنوشت‌های فردی و به اشتراک گذاشتن صادقانه تجربیات زندگی‌ام.