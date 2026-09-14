به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود با اشاره به سفر اخیر خود به لامرد، از مردم این شهر و خانوادههای شهدا و جانبازان جنایت آمریکا تجلیل کرد و گفت: آنچه در لامرد از نزدیک مشاهده کردیم، فراتر از تصوری بود که پیش از این از طریق رسانهها داشتیم و شدت قساوت بهکاررفته در این جنایت با هیچ معیار و مبنای انسانی سازگار نیست.
اسماعیل بقایی در نشست خبری خود اظهار کرد: شنبه این فرصت را داشتیم که به همراه جمعی از رسانههای داخلی و خارجی به لامرد سفر کنیم تا از نزدیک به شهدا، جانبازان و خانوادههای آنان ادای احترام کنیم و آثار و نشانههای جنایت جنگی آمریکا در ۹ اسفند را ببینیم.
وی افزود: اینکه یک شهر کوچک حدود ۳۰ هزار نفری، مرکز شهر و مناطق غیرنظامی آن، به میدان آزمایش جدیدترین سلاحها تبدیل شود، با هیچ معیار انسانی سازگار نیست.
بقایی با تشریح ابعاد حمله به لامرد گفت: استفاده از موشکی مملو از ترکشهای سه و چهار گرمی، شلیک چهار موشک هر کدام به وزن حدود ۵۰۰ کیلوگرم، حاوی مجموعاً ۱۸۰ هزار ساچمه، و انفجار آنها بر فراز ورزشگاه شهر، منازل مردم، در نزدیکی اداره انتقال خون و محیطهای آموزشی و مدرسه، قطعاً جنایت جنگی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: این اقدام هم به دلیل استفاده از سلاح ممنوعه و موشکی که در طبقهبندی سلاحهای خوشهای قرار میگیرد و هم به دلیل هدف قرار دادن مناطق و محلههای غیرنظامی، مصداق جنایت جنگی است. هدف از این اقدام نیز ایجاد ارعاب بود.
وی گفت: در نخستین روز تعرض نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، همان روزی که تهران و بسیاری از شهرهای دیگر از جمله میناب و مدرسه شجره طیبه هدف قرار گرفتند، در فاصله ۳۵ ثانیه، حدود دو هزار کیلوگرم مواد منفجره بر فراز شهر لامرد منفجر شد.
بقایی با اشاره به قربانیان این حمله اظهار کرد: در جریان این حملات ۲۱ انسان بیگناه، از جمله یک تبعه افغانستانی، به شهادت رسیدند. درد و رنج جانبازان این حادثه نیز وصفناشدنی است.
وی با اشاره به یکی از خانوادههای داغدار لامرد گفت: مادری که تا پیش از ۹ اسفند دختر شهید بود، از آن روز داغدار تنها دختر خود شد و اکنون پرستار سه نوه خردسال است؛ سه نوه نوجوان به نامهای امیرحسین، نازنینفاطمه و نازنینزهرا که هر سه جانباز هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از محمود نجفی، معلم و مربی مدرسه فوتبال، یاد کرد و گفت: امیرحسام نجفی، کودک خردسال، یکی از قهرمانان این داستان است. محمود نجفی نهتنها برای امیرحسام و مادرش، بلکه برای همه ایرانیان و مردم لامرد، یک قهرمان فداکار محسوب میشود؛ چرا که تا آخرین لحظه به دانشآموزان خود درس ایثار داد و برای نجات جان کودکانی که در زمین فوتبال کنار ورزشگاه لامرد مشغول بازی بودند، تلاش کرد.
بقایی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای این حمله گفت: به روان همه شهدای جنایت موشکی آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در لامرد درود میفرستیم و برای جانبازان این جنایت آرزوی شفای عاجل داریم.
وی با اشاره به حضور خود در اجتماع مردم لامرد افزود: شنبهشب در اجتماع پرشکوه مردم لامرد حاضر شدم تا به این مردم صبور و فهیم ادای احترام کنم. در آنجا این فراز از فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین(ع) به خاطرم آمد که «وَ لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ».
بقایی خاطرنشان کرد: بهراستی مردم لامرد، بهویژه خانوادههای شهدا و جانبازان، مصداق واقعی صبر و بصیرت در میدان دفاع و مقاومت در برابر جنایتکاران هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به حمله اخیر به یک شناور در نزدیکی جزیره هنگام گفت: از این فرصت استفاده میکنم و شهادت جدیدترین شهید مقاومت ایرانیان در برابر جنایت آمریکا را به خانواده او تسلیت میگویم.
وی افزود: در آخرین مورد از ناامنسازی کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، طرف آمریکایی به یک شناور در نزدیکی جزیره هنگام حمله کرد که در جریان آن یکی از هموطنان ما به نام جمشید رجبی به شهادت رسید.
بقایی ادامه داد: در این حادثه چند نفر نیز مجروح شدند که از جمله آنها دو شهروند پاکستانی بودند که در این شناور مشغول به کار بودند. به خانواده محترم شهید تسلیت میگوییم و برای مجروحان حادثه آرزوی سلامتی داریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: این حادثه نشانه دیگری از این واقعیت است که آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود به منطقه ما لشکرکشی کرده و در حالی که مدعی نگرانی درباره ایمنی و امنیت کشتیرانی است، در کنار مرزها و سواحل ما به شناورهای ایرانی حمله میکند.
وی تصریح کرد: چنین اقداماتی در عمل به معنای تعرض به امنیت و ایمنی آبراههای منطقه است.
تداوم جنگ در منطقه تنها یک برنده دارد و آن رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی تکمؤلفهای نیست، گفت: نمیتوان درباره موضوعات حساس و پیچیده امنیت ملی صرفاً بر اساس یک عامل مانند نوسانات قیمت نفت تصمیمگیری کرد.
اسماعیل بقایی در نشست خبری خود درباره انتقادها از عملکرد وزارت امور خارجه اظهار کرد: همه میدانند که تصمیمگیری در مورد مباحث سیاست خارجی و امنیت ملی، تکمؤلفهای نیست و نمیتوان صرفاً بر اساس یک مؤلفه درباره موضوعات بسیار حساس و پیچیده مرتبط با امنیت ملی کشور تصمیم گرفت.
وی افزود: ما نباید به دلیل اقدامات نسنجیده یا بدعهدی دیگران، اقدامات منطقی و آیندهنگرانه خودمان را زیر سؤال ببریم.
بقایی درباره تفاهم ایران و عمان درخصوص تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی گفت: ایران و عمان بهعنوان دو دولت ساحلی درباره موضوعی که منحصراً مربوط به خودشان است، پس از هفتهها مذاکره به تفاهم رسیدند و تصمیم داشتند در راستای یک رویکرد مسئولانه و دوراندیشانه، این تفاهم را در نشستی با حضور کشورهای منطقه مطرح کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در این تفاهم، حقوق حاکمیتی و حاکمیت دو دولت ساحلی در نظر گرفته شده و همه جوانب موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. قرار بود این موضوع صرفاً در نشست مذکور مطرح شود.
وی با بیان اینکه ایران و عمان فرصت مناسبی برای گفتوگو میان کشورهای منطقه فراهم کرده بودند، گفت: انتظار میرفت کشورهای منطقه فرصتشناس باشند و قدر چنین موقعیتهایی را بدانند. اگر واقعاً معتقدیم که بهعنوان همسایگان دائمی، با وجود همه اختلافات و شکایتهایی که بهحق از عملکرد برخی کشورها داریم، باید دور یک میز بنشینیم و درباره ایجاد منطقهای امن و به دور از مداخله بازیگران مخرب خارجی گفتوگو کنیم، این نشست فرصت بسیار مناسبی بود.
بقایی درباره تعویق نشست مذکور نیز گفت: خبری که مطرح شده، درست است و عربستان درخواست کرده است که این نشست فعلاً برگزار نشود.
وی با اشاره به برخی مباحث درباره ارتباط این موضوع با تحولات میان عربستان و یمن اظهار کرد: دادن آدرس اشتباه مشکلی را حل نمیکند. مشکلات موجود ریشههای طولانیمدت دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده و در عمل نیز نشان داده است که آماده کمک برای حلوفصل اختلافات میان کشورهای منطقه است، بهگونهای که خود این کشورها بتوانند درباره مسائلشان به تفاهم برسند و ایران نیز هیچ نقش مداخلهای در این روند نداشته باشد.
بقایی ادامه داد: ما بهخوبی میدانیم که تداوم جنگ در منطقه میان کشورهای اسلامی تنها یک برنده دارد و آن برنده کسی نیست جز رژیم صهیونیستی؛ رژیمی که به دنبال استمرار تنش و ناامنی در منطقه و میان کشورهای اسلامی است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره گام بعدی ایران و عمان پس از نهایی شدن تفاهم گفت: تفاهم میان ایران و عمان بهعنوان دو دولت ساحلی نهایی شده است. درخصوص گام بعدی و اینکه این تفاهم به چه شکلی اعلام یا ثبت شود، با مشورت عمان تصمیمگیری خواهیم کرد و اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
هیچ مداخلهای از سوی ایران در مباحث مرتبط با یمن وجود ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه ایران در تحولات مرتبط با یمن مداخلهای ندارد، گفت: ما بهعنوان کشوری که وضعیت منطقه برایمان اهمیت دارد، میدانیم برخی طرفها از شرایط موجود برای تشدید اختلافات و تفرقه میان کشورهای اسلامی سوءاستفاده میکنند.
اسماعیل بقایی در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: بیان صریح مواضع ایران نباید بهعنوان مداخله در موضوع یمن تلقی شود. یمنیها خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند و انصارالله نیز یک طرف مستقل یمنی است که بر اساس مصالح و منافع خود تصمیمات لازم را اتخاذ میکند.
وی افزود: نمیتوان تحولات امروز را بدون توجه به سابقه موضوع تحلیل و درباره آن اظهارنظر کرد. یمن طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته مورد تعرض قرار داشته و محاصرهای ظالمانه علیه این کشور اعمال شده است. یمنیها تلاشهای زیادی کردند تا از مسیرهای مختلف به حقوق و کرامت خود دست پیدا کنند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید و در نهایت تصمیماتی را که برای احقاق حقوق خود مناسب میدانند، اتخاذ کردند.
بقایی ادامه داد: همزمان باید توجه داشت که یمنیها در سالهای گذشته چندین بار مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتهاند. موضع اصولی یمنیها در قبال مسئله فلسطین که مسئله اول جهان اسلام و به نوعی جهان امروز است، روشن بوده است.
وی با اشاره به مواضع یمن درباره تحولات منطقه گفت: نسلکشی در فلسطین، اشغالگری و اقدامات توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی در لبنان، سوریه و دیگر کشورها، از جمله موضوعاتی است که یمنیها نسبت به آن موضعگیری کردهاند. آنها نشان دادهاند که انسانهایی آزادیخواه هستند و مسائل جامعه اسلامی و مسائل انسانی برایشان اهمیت دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: امنیت کشتیرانی و آزادی تجارت دریایی باید برای همه لحاظ شود و همه کشورها بتوانند از آن استفاده کنند. نمیتوان یک کشور یا کشورهایی را مورد حمله و محاصره دریایی قرار داد و در عین حال انتظار داشت که آنها نگهبان و پاسبان امنیت کشتیرانی دریایی باشند.
بقایی توصیه کرد: همه کشورهای منطقه واقعیتها را ببینند و از فرافکنی و اتهامزنی بیاساس به دیگران خودداری کنند، بهویژه اگر واقعاً قصد دارند مشکلات را حل کنند.
وی خاطرنشان کرد: تکرار برخی ادعاها و اتهامها ممکن است باعث شود خود ادعاکننده نیز به این ادعاها باور کند و در نتیجه در یافتن راهحل برای مشکل دچار اشتباه محاسباتی شود.
اتهام آمریکا درباره نقش ایران در حمله به زیرساخت نفتی عربستان
بقایی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی مقامها و رسانههای آمریکایی مبنی بر نقش ایران در حملهای از عراق به خط لوله شرق ـ غرب نفت عربستان، اظهار کرد: آمریکاییها در حال تولید اخبار و ادعاهای دروغ هستند و در این مورد تردیدی نیست.
وی افزود: یکی از نکاتی که به آن اشاره کردم، همین موضوع است که آمریکا در شرایط کنونی برای ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه، مدام به تولید ادعاهای دروغ متوسل میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این یکی از تبعات مسائلی است که در منطقه ما وجود دارد و کشورهای منطقه باید مشکلات خود را میان خودشان حل کنند؛ در غیر این صورت، طرفهایی که خیر و صلاح منطقه ما را نمیخواهند، مدام به این دروغها متوسل خواهند شد تا مسائل را پیچیدهتر کنند.
بقایی تأکید کرد: ادعاهایی که مقامات آمریکایی درباره دخالت ایران در این تحولات مطرح کردهاند، درست نیست و جمهوری اسلامی ایران این ادعاها را قاطعانه تکذیب میکند.
واکنش بقایی به ادعاهای مدیرکل آژانس درباره فعالیت هستهای ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، درباره وجود نشانههایی از فعالیت هستهای در ایران گفت: درباره این موضوع بارها صحبت شده است.
بقایی با اشاره به نحوه طرح این ادعاها اظهار کرد: گاهی به گونهای صحبت میکنند که انگار یک پرونده سری و محرمانه کشف شده است؛ در حالی که در واقع با «هیاهو برای هیچ» مواجه هستیم.
وی افزود: این موضوع پیش از این نیز مطرح شده و درباره آن توضیح دادهایم. باید اجازه داد مباحث مربوط به فعالیتهای هستهای ایران در چارچوبهای فنی و حقوقی خود بررسی شود و از ایجاد فضاسازی و هیاهوی رسانهای در این زمینه پرهیز شود.
ادعاها درباره «کوه کلنگزلا» بخشی از جنگ رسانهای و روانی آمریکاست
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری خود درباره ادعاهای مطرحشده پیرامون یک مکان در ایران اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که حدود شش یا هفت سال پیش، در همین مقطع زمانی مطرح شد، ادعای انجام ساختوساز در این مکان بود.
اسماعیل بقایی افزود: ایران عضو پروتکل الحاقی نبوده و همچنان نیز عضو آن نیست و بر اساس تعهدات پادمانی، هر آنچه لازم بوده یا لازم باشد به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اطلاع داده شود، اعلام کردهایم.
وی تأکید کرد: بنابراین، صحبتهایی که درباره این مکان مطرح میشود، صرفاً فضاسازی رسانهای است و مبنایی ندارد.
بقایی ادامه داد: حتی به خاطر دارم در آن زمان بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه امکان بازرسی از این مکان وجود دارد. البته حتی نمیتوان گفت این مکان تأسیسات اصلی به معنای دقیق پادمانی آن است. در آن مقطع نیز مطرح شد که امکان انجام چنین بازرسیای سالی یکبار وجود دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تکرار این ادعاها طی سالهای گذشته گفت: این موضوع را از این جهت مطرح میکنم که یکبار برای همیشه روشن شود صحبتهایی که درباره «کوه کلنگزلا» مطرح میشود، در راستای جنگ رسانهای و روانی آمریکاست.
وی افزود: هر از چندگاهی، زمانی که دروغهای قبلی آنها دیگر کارایی ندارد، موضوع جدیدی را مطرح میکنند تا صرفاً فضاسازی کنند و به تداوم روایتی کمک کنند که ادامه دادن آن برایشان دشوار شده است.
بقایی با اشاره به ادعاهای چندین ساله درباره برنامه هستهای ایران اظهار کرد: حدود ۳۰ سال است که چنین ادعاهایی درباره ایران مطرح میشود، اما حتی یک مورد وجود ندارد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با وجود همه سوگیریها و سیاسیکاریهایی که داشته، حتی در گزارش اخیر خود گفته باشد ایران مرتکب عدم پایبندی یا «نانکامپلاینس» شده است.
وی تصریح کرد: برای اینکه این دروغ را توجیه کنند، مدام موضوع جدیدی را با فضاسازی رسانهای مطرح میکنند و در بسیاری از موارد نیز افکار عمومی به اشتباه تصور میکند که تحول جدیدی رخ داده یا تحرک خاصی در منطقهای در جریان است.
ایران منزوی نخواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره تلاش آمریکا برای انزوای جمهوری اسلامی ایران و نقش گروه بریکس در مقابله با این سیاست گفت: کشوری که از خودش دفاع میکند و تحسین و تمجید بسیاری از کشورها را جلب کرده، منزوی نخواهد شد؛ حتی اگر برخی کشورها به دلیل ملاحظاتی که در قبال آمریکا دارند، این موضوع را به صراحت بیان نکنند.
وی افزود: برعکس، باید دید اعتبار آمریکا امروز در چه وضعیتی قرار دارد. آمریکا مرتکب یک اشتباه جنایتبار و جنایتی بسیار شنیع شد و با حمله به جمهوری اسلامی ایران و همدستی با یک رژیم نسلکش، بیش از پیش خود را درگیر این وضعیت کرده است.
بقایی ادامه داد: جامعه جهانی، از جمله کشورهای منطقه، بهدرستی متوجه شدهاند که اقدامات آمریکا هنجارهای بینالمللی را که نهتنها مطلوب، بلکه برای تداوم صلح و امنیت بینالمللی ضروری هستند، تضعیف کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا سازمان ملل متحد را به ابزاری برای اهداف خود تبدیل کرده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نیز تا حد زیادی به یک ابزار سیاسی تقلیل داده است.
وی تأکید کرد: آمریکا همچنین مهمترین اصول و مبانی منشور سازمان ملل متحد، از جمله اصل منع توسل به زور، را نقض کرده است.
بقایی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، کشورها از هر فرصتی استفاده میکنند، از جمله در چارچوب ترتیبات چندجانبه مانند بریکس، تا درباره مسائل مهم بینالمللی و راههای مقابله با سیاستهای یکجانبهگرایانه گفتوگو و همکاری کنند.
فشار آمریکا مسئولیت دولت اتریش در صدور روادید هیئت ایرانی را رفع نمیکند
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ممانعت از صدور روادید برای هیئت ایرانی شرکتکننده در یک نشست بینالمللی، این اقدام را خلاف قانون دانست و گفت: دولت آمریکا با فشار بر کشورهای مختلف تلاش میکند مانع حضور و شنیدهشدن صدای ایران در مجامع بینالمللی شود.
اسماعیل بقایی اظهار کرد: اقدام دولت اتریش بهعنوان دولت میزبان، مطلقاً ناموجه است. این کشور طبق تعهدات خود باید روادید ورود هیئت نمایندگی ایران را صادر میکرد.
وی افزود: مراتب اعتراض خود را بهصراحت به دولت اتریش منعکس کردیم و کاردار این کشور نیز برای اعتراض به وزارت امور خارجه احضار شد و در این جلسه، مراتب اعتراض ایران اعلام شد.
بقایی با اشاره به رویکرد آمریکا در قبال ایران گفت: شاهد تناقضات متعددی هستیم؛ از یک سو کشوری را متهم میکنند، قطعنامه صادر میکنند و گزارشهای نادرست تهیه میکنند و از سوی دیگر حتی اجازه حضور نمایندگان آن کشور برای دفاع از خود را سلب میکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: جنگی که علیه ایران شروع کردهاند فقط جنگ نظامی نبوده، بلکه در عرصه دیپلماتیک و حقوقی نیز ادامه دارد و هدف آن این است که مانع رسیدن صدای ایران به سایر کشورها شوند.
وی تصریح کرد: ما از همه ابزارهای خود استفاده میکنیم تا اجازه ندهیم چنین هدفی محقق شود.
بقایی در ادامه با اشاره به مسئولیت دولت اتریش بهعنوان کشور میزبان گفت: اینکه دولت اتریش اعلام کند تحت فشار یا درخواست آمریکا چنین اقدامی را انجام داده، به هیچ عنوان مسئولیت دولت میزبان را رفع نمیکند.
وی افزود: به نظر من هر دولتی که میزبانی سازمانهای بینالمللی یا نشستهای بینالمللی را بر عهده دارد، باید بیش از هر چیز مراقب اعتبار و جایگاه خود باشد و اجازه ندهد فشارهای آمریکا باعث شود برای خود مسئولیت بینالمللی ایجاد کند؛ آن هم به دلیل عدم ایفای تعهداتش.
زیردریایی توقیف نشده، غنیمت گرفته شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره زیردریاییای که خبر مربوط به تصرف آن از سوی ایران منتشر شده و احتمال رایزنی آمریکا برای بازگرداندن آن مطرح شده است، گفت: این زیردریایی توقیف نشده، بلکه غنیمت گرفته شده است.
وی با بیان جمله «غنیمت حلال است»، درباره احتمال مذاکرات یا رایزنیهای آمریکا برای بازگرداندن این زیردریایی توضیح بیشتری ارائه نکرد.
پیگیری مسئولیت آژانس درباره گزارشهای پیش از حمله به ایران
بقایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیام پیشین وی پیرامون گزارشهای «دوپهلو و نادرست» آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نقش این گزارشها در شکلگیری روایتی که زمینهساز حمله رژیم صهیونیستی به ایران شده است، گفت: اقداماتی که تاکنون انجام دادهایم در راستای پیگیری مسئولیت عوامل دخیل در این موضوع بوده است.
وی تأکید کرد: مسئولیت ناشی از هر نوع مشارکت و معاونت در ارتکاب یک عمل خلاف بینالمللی، موضوعی نیست که با گذشت زمان از بین برود؛ این یک موضوع دائمی و مستمر است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما از هر فرصتی برای ثبت و پیگیری این موضوع استفاده میکنیم.
بقایی با ابراز تأسف از عملکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: متأسفیم که با وجود اینکه این تجربه دو بار تکرار شد، باز هم آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شخص مدیرکل اجازه دادند چنین گزارشی منتشر شود.
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