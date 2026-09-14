وزیر رژیم صهیونیستی خواستار سلب تابعیت ۲ کارگردان مستند «نازا» شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، مستند «نازا» که اقدامات بحث‌برانگیز با کمک هوش مصنوعی در غزه را در مرکز توجه قرار داده است و نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی را تائید می‌کند، به مشکل جدید اسرائیل بدل شده است.

طبق بیانیه‌ای که میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل، در پلتفرم رسانه اجتماعی X منتشر کرد، وی دیروز (یکشنبه) خواستار سلب تابعیت کارگردان‌ها یووال آبراهام و راشل سزور شد. این در حالی است که مستند «نازا» ساخته این ۲ کارگردان که اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را به تصویر می‌کشد، شب پیش از آن جایزه ویژه هیئت داوران را در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۶ دریافت کرد.

زوهر در بیانیه خود گفت: من فوراً برای لغو تابعیت اسرائیلی یووال آبراهام و راشل سزور اقدام خواهم کرد.

وی همچنین فیلمسازان را به دلیل به تصویر کشیدن استفاده اسرائیل از هوش مصنوعی در عملیات نظامی در غزه، به «خیانت علیه کشور» متهم کرد.

اظهارات زوهر به طور گسترده توسط رسانه‌های اسرائیلی، از جمله هاآرتص و تایمز اسرائیل، گزارش شد.

مستند «نازا» بر استفاده ارتش اسرائیل از هدف‌گیری با کمک هوش مصنوعی در غزه تمرکز دارد، موضوعی که توجه داخلی و بین‌المللی را به خود جلب کرده است. به گفته رسانه‌های خبری اسرائیلی، دریافت جایزه ویژه هیئت داوران این فیلم در جشنواره فیلم ونیز، بحث‌های جدیدی را در داخل اسرائیل در مورد مرزهای بیان هنری و امنیت ملی برانگیخته است. با این حال، هیچ آمار رسمی در مورد افکار عمومی منتشر نشده است.

نه یووال آبراهام و نه راشل سزور تا امروز (دوشنبه) به طور علنی به بیانیه وزیر پاسخ نداده‌اند. وزارت کشور رژیم صهیونیستی هم که مسئولیت امور شهروندی را بر عهده دارد، اظها نظر رسمی در مورد درخواست زوهر نکرده است.

هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز شنبه شب جایزه ویژه خود را به «نازا» اعطا کرد و «داستان‌سرایی فوری و شجاعانه» آن را ستود.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و نمایندگان صنعت فیلم مانند آکادمی فیلم اروپا، از درخواست زوهر انتقاد کرده‌اند و معتقدند که این امر آزادی بیان در اسرائیل را به ویژه در زمینه درگیری‌های جاری در غزه، تهدید می‌کند. رژیم صهیونیستی به نوبه خود، معتقد است که ملاحظات امنیت ملی باید با آزادی‌های هنری در تعادل باشد. وضعیت همچنان در دست بررسی است و انتظار می‌رود در روزهای آینده پاسخ‌های رسمی بیشتری ارائه شود.