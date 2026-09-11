به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «نازا» مستند جدید یووال آبراهام و راشل سزور، کارگردان‌های اسرائیلی که پیشتر از سازندگان «سرزمین دیگری نیست» بودند، روز پنجشنبه در اولین نمایش خود در جشنواره فیلم ونیز، با تشویق عظیم ۲۴.۵ دقیقه‌ای تماشاگران روبه‌رو شد.

این طولانی‌ترین تشویق ایستاده در ونیز در همه تاریخ برگزاری آن است که از ۲۲ دقیقه تشویق «صدای هند رجب» سال گذشته نیز پیشی گرفت و جاناتان گلیزر تهیه‌کننده فیلم را تحسین کرد.

جاناتان گلیزر کارگردان برنده جایزه اسکار برای «منطقه مورد علاقه»، که تهیه‌کننده اجرایی فیلم نیز است، آبراهام و سزور را در آغوش گرفت و در طول تشویق‌های حیرت‌انگیز تماشاگران، آنها را تشویق کرد. این ۲ کارگردان با چهره‌ای غمگین و هر ۲ با چشمان اشکبار، همانطور که تماشاگران نیز به گریه افتاده بودند و برخی پرچم‌های فلسطین را بالا گرفته بودند، برای به تصویر کشیدن رنج مردم غزه روی پرده ونیز مورد تشویق قرار گرفتند.

در خلاصه رسمی فیلم «نازا» آمده است: این فیلم سیستم‌ پشت پرده برای کشتار جمعی برنامه‌ریزی‌شده غیرنظامیان فلسطینی در غزه توسط رژیم صهیونیستی را با جزئیات نشان می‌دهد.

این مستند جنجالی به صورت مخفیانه و شبانه از روی پشت بام‌های تل‌آویو فیلمبرداری شده و شامل مصاحبه‌های افشاگرانه با ۲۴ افسر و سرباز اطلاعاتی ارتش اسرائیل است.

«نازا» (NAZA) اصطلاحی که در سراسر مستند به گوش می‌رسد، مخفف خسارت جانبی است که توسط اطلاعات اسرائیل برای نشان دادن تعداد غیرنظامیانی که انتظار می‌رود در یک حمله هوایی کشته شوند، استفاده می‌شود.

این مستند یک ماه پس از اینکه فهرست اولیه ونیز در ماه جولای اعلام شد، به بخش رقابتی ونیز افزوده شد.

کارگردان‌های فیلم در یک کنفرانس مطبوعاتی که اوایل دیروز (پنجشنبه) و پیش از نمایش فیلم برگزار شد، توضیح دادند که دلیل اینکه فیلم در دقیقه نود به جشنواره رسید، این بود که آنها در حال اتمام فیلمی بودند که ۳ سال برای شکل گرفتن آن کار کرده بودند.

آبراهام و سزور ۲ نفر از چهار کارگردان فیلم «سرزمین دیگری نیست» بودند که برنده جایزه اسکار بهترین مستند ۲۰۲۵ شد و تلاش‌های دولت اسرائیل برای بیرون راندن فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان در جنوب کرانه باختری را به تصویر می‌کشید.

آبراهام پیش از نمایش اولیه این مستند، در مصاحبه‌ای با ورایتی گفت: ما به عنوان شهروندان اسرائیل می‌خواهیم از موقعیتی که داریم - دسترسی‌ به افرادی در جامعه خودمان که به ارتش پیوسته‌اند - استفاده کنیم تا به آن سیستم نگاهی بیندازیم و ماهیت آنچه را که همه سازمان‌های حقوق بشری نسل‌کشی می‌نامند، روشن کنیم.

این فیلم که تنها فیلم مستند بلند در فهرست رقابتی امسال ونیز است، توسط روزنامه بریتانیایی گاردین و جیمز ویلسون فیلمز و گلیزر تهیه شده است. ویلسون و گلیزر تهیه کننده فیلم اسکاری «منطقه مورد علاقه» بودند.

سال پیش فیلم «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه کارگردان تونسی، درباره مرگ یک دختر ۶ ساله که هنگام تلاش برای فرار از شهر غزه همراه خانواده‌اش، با آتش ارتش اسرائیل کشته شد، تشویق ایستاده ۲۲ دقیقه‌ای در ونیز را از آن خود کرده بود. بن هنیه امسال یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره ونیز به رهبری مگی جیلنهال است که روز شنبه برندگان جوایز ۲۰۲۶ را انتخاب خواهند کرد.