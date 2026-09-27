کارگردان اسرائیلی «نازا» آمریکا را حامی مالی رژیم صهیونیستی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مستند «نازا» در غزه، اولین نمایش خود در آمریکای شمالی را در جشنواره فیلم نیویورک تجربه کرد و با تشویق ایستاده گسترده‌ای مواجه شد.

۲ کارگردان فیلم یووال آبراهام و ریچل سزور پس از نمایش و تشویق فیلم‌شان، در جلسه پرسش و پاسخ کوتاهی با مدیر جشنواره، دنیس لیم، حضور یافتند.

آبراهام که روزنامه‌نگار و یکی از کارگردان‌های فیلم است، به جمعیت حاضر که بسیاری از آنها پس از تماشای مستند چگونه نابود شدن غزه، هنوز اشک‌هایشان را پاک می‌کردند، گفت: نمایش «نازا» در جشنواره فیلم نیویورک ضروری بود زیرا آمریکا مسئول تأمین میلیاردها دلار بودجه برای دولت اسرائیل و تأمین کمک‌های نظامی است که علیه مردم فلسطین استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: همانطور که گفته شد، دیدن این فیلم در این لحظه برای ما مهم است، زیرا درباره کاری است که با پول مالیات‌دهندگان یعنی شما مردمی که اینجا نشسته‌اید انجام می‌شود، این چیزی است که کشور شما از آن حمایت و بودجه آن را تأمین می‌کند.

در حالی که این سخنان آبراهام نیز با تشویق حضار روبه‌رو شد، وی افزود: بخشی از هدف آمریکا این است که انکار آنچه را که در غزه می‌گذرد دشوارتر کند.

«نازا» نخستین بار اوایل ماه سپتامبر در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد و با تشویق ایستاده رکوردشکن ۲۴.۵ دقیقه‌ای تحسین شد. این مستند که شب‌ها از روی پشت‌بام‌های تل‌آویو فیلمبرداری شده است، به‌صورت مفصل سیستم‌های پشت پرده کشتار جمعی برنامه‌ریزی‌شده غیرنظامیان فلسطینی در غزه توسط اسرائیل را نشان می‌دهد.

اکنون این فیلم قرار است در بیش از ۵۰ منطقه جهان اکران شود و پس از آن هم «گاردین» که از تهیه کنندگان آن است، فیلم را به صورت رایگان منتشر می‌کند.

از زمان نمایش اولیه این فیلم، ۲ کارگردان آن با انتقاد و تهدید چند مقام رژیم صهیونیستی مواجه شدند و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، پس از نمایش فیلم، خواستار وضع قانونی شد که «تابعیت هر کسی که به سربازان ارتش اسرائیل تهمت بزند، لغو شود». وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی هم تهدید کرد که تابعیت اسرائیلی فیلمسازان را لغو خواهد کرد.

در خارج از محل نمایش فیلم در جشنواره نیویورک، حدود ۵۰ نفر در اعتراض به فیلم جمع شدند و آن را «ضد اسرائیلی» خواندند و تصاویری از حمله هفتم اکتبر را در دست داشتند.

آبراهام در جلسه پرسش و پاسخ با اشاره به حمله هفتم اکتبر و رد کردن آن، گفت: این نمی‌تواند آنچه را که دیده‌اید، توجیه کند. آیا آن عمل، قتل عام این همه غیرنظامی در غزه را توجیه می‌کند؟