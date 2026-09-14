دانشگاه باید نقش خود را در انسجام اجتماعی پساجنگ ایفا کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست همایش ملی «تحول نظام آموزش عالی در مواجهه با پیامدهای جنگ» صبح امروز در سالن مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شد.
حجتالاسلام محمدمهدی حاجیلوئیمحب، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در این مراسم با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب با اشاره به فعالیتهای پژوهشگاه اظهار کرد: مجموعه نهاد رهبری و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی که سابقاً معاونت پژوهشی نهاد بوده و از پژوهشگاههای رسمی وزارت علوم است، بهعنوان یک مجموعه بینبخشی بین وزارت علوم و نهاد فعالیت میکند.
حاجیلوئیمحب افزود: در پژوهشگاه تلاش کردهایم از فرصتها بهتر و بیشتر استفاده کنیم و بهسرعت وارد متن بحث شویم. تحولاتی که اتفاق افتاده، موجب شد وارد موضوعاتی شویم که شاید توسط بخشهای مختلف پوشش داده نمیشد. بعضی از پژوهشهای بنیادین را بازخوانی و منتشر کردیم و با مجموعههای مختلف فرهنگی ارتباط برقرار کردیم.
وی ادامه داد: کاری که پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی انجام میدهد این است که محصولاتش مشخصاً برای ۲۶۰ دفتر نهاد نمایندگی رهبری قابل استفاده است؛ یعنی محصول ما به کف میدان دانشگاهها ارسال میشود، دفاتر ما و مجموعههای ستادی از این محصولات استفاده میکنند.
معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به برخی موضوعات پژوهشی انجامشده گفت: «آسیبشناسی محتوای کتب درسی متوسط با سرفصل دانشگاهها»، «بررسی عوامل خروج نخبگان و تهیه برنامه جامع عملی برای این موضوع»، «معیارهای موفقیت در بهکارگیری تکنولوژیهای هوشمند و همگرا برای پاسخ به نیازهای کنونی و آینده آموزش عالی»، «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی» و «نظام جامع مدیریت دانشگاهها و سیاستها و راهکارهای بهبود فرایند ارتقا سطح آموزش» از جمله این موضوعات هستند.
وی همچنین «مرور نظام شناخت ویژگیهای نسل زد دانشجویان»، «ظرفیتهای مؤثر بر هوش مصنوعی در سیاستهای آموزش» و «راهبردهای عملیاتیسازی واسطهگری نظاممند در ازدواج دانشجویی» را از دیگر موضوعات پژوهشی عنوان کرد و گفت: این موضوعات پژوهشی میتوانند در یک دانشگاه، توسطمورد استفاده قرار گیرند.
حاجیلوئیمحب با تأکید بر کاربردی بودن پژوهشهای انجامشده گفت: این پژوهشها فقط برای پژوهش و اینکه اتفاق خوبی برگزار شود و بعد در بایگانی قرار گیرد، نیست؛ بلکه موضوعات کاملاً کاربردی هستند.
وی افزود: در کنار مسائل دوستان در اتاق فکر پژوهشگاه و مجموعه نهاد و با هدایت ریاست نهاد، به ذهنمان رسید که در بحث تحول آموزش عالی، فضای کنشهایمان را تغییر دهیم. حتی ما هم در معاونت آموزشی باید متون و روشهای اصلی معارف را بازنگری کنیم و با توجه به فضای جنگ و اتفاقاتی که قبل از آن افتاد، تغییر دهیم .
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی گفت: بر همین اساس، همایش ملی «تحول نظام آموزش عالی در مواجهه با پیامدهای جنگ» طراحی شد. مجموعههای مختلف در برگزاری آن مشارکت کردند و مجوز علمی آن نیز به لطف خدا انجام شد.
وی درباره اهداف این همایش اظهار کرد: هدف این است که آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی سوم بر نظام آموزش عالی بررسی شود و چارچوبی برای بازآرایی آموزش عالی در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، حکمرانی و مدیریت و همچنین دروس معارف ارائه شود.
حاجیلوئیمحب افزود: یکی از اهداف همایش، شناسایی و تحلیل مهمترین چالشها و مسائل مبتلابه آموزش عالی است. شنبه و یکشنبه نیز جلسه رؤسای دانشگاهها و مسئولان نهاد در دانشگاهها برگزار شد و بحثهای مختلفی مطرح شد. واقعاً با مسائل ناپدیدی مواجه هستیم و اگر بخواهیم کاری انجام دهیم، لازم است پشتوانه کار علمی داشته باشیم تا بتوانیم در فضای دانشگاه اقدام کنیم.
وی ادامه داد: در بحث دروس معارف نیز اگر قرار است کاری انجام دهیم، باید پشتوانه علمی قابل قبول داشته باشد تا اثربخشی لازم را داشته باشد.
معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از طراحی اهداف دیگری برای این همایش خبر داد و گفت: ارائه راهکارهای عملی برای تقویت تابآوری، تداوم کارکرد و بهرهوری و اثربخشی آموزش عالی در شرایط جنگ و بحران و پس از جنگ، از اهداف این همایش است.
وی افزود: خصوصاً در بحث تابآوری اجتماعی و وضعیت فعلی روحی و روانی دانشجویان، باید بررسی جدیتری انجام شود. همچنین ارائه الگوی نوآورانه برای بهبود آموزش، پژوهش، ارزیابی و زیرساختهای فناوری در شرایط بحران از دیگر اهداف همایش است.
حاجیلوئیمحب درباره خروجی مورد انتظار از این همایش گفت: انتظار داریم بتوانیم از این همایش یک خروجی عملیاتی استخراج کنیم و پس از پایش، یک دفترچه کاری برای دانشگاهها تهیه کنیم.
وی ادامه داد: طرحهای پژوهشی ۲۰۰ صفحهای معمولاً در کتابخانهها قرار میگیرد، اما اگر بتوانیم خروجی ۱۰ یا ۱۵ صفحهای از حاصل زحمات یک پژوهشگر تهیه کنیم، هر مدیر یا کنشگر دانشگاه میتواند حاصل ساعتها کار یک نفر را در چند دقیقه مطالعه کند.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی تأکید کرد: به نظرم ما باید در پایان این همایش بتوانیم یک «کتاب کار» و بسته سیاستی و راهبردی برای دانشگاهها تهیه کنیم تا مجموعه دانشگاهها و ۲۶۰ دفتر نهاد بتوانند از آن استفاده کنند و واقعاً نتیجه همایش را به عرصه عملیات دانشگاه پیوند بزنیم.
وی تصریح کرد: دانشگاه باید نقش خود را در تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی، سلامت روان و مسئولیتپذیری اجتماعی در شرایط پساجنگ ایفا کند. ما یک وظیفه جدی در موضوع تابآوری دانشجویان و دانشگاهیان داریم.
وی محورهای همایش را تشریح کرد و گفت: یکی از محورهای همایش، بازنگری و ارتقای نظام آموزش و ارتباط آن با آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی سوم است.
معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: حجم و گستره دروس یک دانشجو بین ۱۴ تا ۱۶ واحد است و بین ۱۳ تا ۱۶ هفته در اختیار ما قرار دارد. لشکر عظیمی از اساتید معارف اسلامی در اختیار داریم و باید ببینیم چه باید کرد. میشود خیلی چیزها را شعاری بیان کرد، اما دقیقاً روش تدریس، محتوای تدریس و وظیفه استاد برای اثرگذاری باید مشخص شود.
وی گفت: محور اول همایش به شایستگیها و توانمندیهای علمی و ارتباطی اساتید و همچنین برخی نوآوریها در الگوهای تدریس اختصاص دارد.
حاجیلوئیمحب محور دوم همایش را «بازنگری و ارتقای نظام آموزش» عنوان کرد و گفت: در حوزه فرهنگی و اجتماعی با توجه به آثار و پیامدهای جنگ چه باید بکنیم؟ واقعاً تحولاتی که اتفاق افتاده، نیازمند بررسی است.
وی افزود: نتایج این پژوهشها باید با این سبک نگاه شود و سپس به سیاستگذاران و مدیران تقدیم شود تا بتواند بر اصلاح امور اثر بگذارد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی گفت: محور سوم همایش، بازنگری و ارتقای نظام آموزش، حکمرانی و مدیریت است. در بحث حکمرانی و مدیریت باید ببینیم چه کاری باید انجام دهیم.
وی با اشاره به ساختار پژوهشی پژوهشگاه اظهار کرد: ما سه پژوهشکده داریم؛ پژوهشکده مطالعات معارف اسلامی که اتفاقاً با محور همایش تطابق دارد، پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی و پژوهشکده حکمرانی و مدیریت در آموزش عالی. نتایج پژوهشهای این پژوهشکدهها در راستای محورهای همایش استفاده خواهد شد.
حاجیلوئیمحب درباره مخاطبان همایش نیز گفت: در حوزه آموزش، پژوهش و مدیریت، مخاطبان ما قشرهای مختلفی را تشکیل میدهند و مجموعههای مختلفی از اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان میتوانند از این مجموعه استفاده کنند.
وی همچنین از برگزاری همزمان سومین همایش ملی اساتید برتر پژوهشی معارف اسلامی خبر داد و گفت: همزمان با این همایش، سومین همایش ملی اساتید برتر پژوهشی معارف اسلامی نیز برگزار خواهد شد. این کار در دو دوره گذشته نیز برگزار شده است.
معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: سال گذشته این همایش در تالار علامه دانشگاه تهران و با حضور جناب خسروپناه برگزار شد. در واقع اساتید برتر پژوهشی معارف اسلامی در سطح ملی معرفی میشوند و این کار در سطح دانشگاه برگزار شده است.
وی درباره شورای سیاستگذاری همایش نیز گفت: شورای سیاستگذاری به حمدالله بهخوبی شکل گرفت و از بزرگواری همه سرورانی که در این شورا مشارکت کردند تشکر میکنم.
حاجیلوئیمحب ادامه داد: همچنین کمیته اجرایی همایش نیز تشکیل شده است.
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