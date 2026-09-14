به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیروها موفق شدند یک عملیات نظامی منحصربه فرد و گسترده را علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط انجام دهند. اهداف مورد نظر به دقت مورد اصابت قرار گرفت و خسارت های گسترده ای نیز برجای ماند.

وی در ادامه افزود: نیروهای یمنی با ده ها موشک و پهپاد آشیانه جنگنده ها، رادارها، سکوها و انبارهای ذخیره در پایگاه خمیس مشیط را هدف قرار دادند.

سریع تصریح کرد: این عملیات در واکنش به تجاوزات عربستان و انجام بیش از ۳۰۰ حمله هوایی طی ۵ روز گذشته علیه یمن صورت گرفت. این حملات با استفاده از جنگنده های سعودی از نوع اف ۱۵ و تایفون از پایگاه های خمیس مشیط و الطائف انجام شد.

وی گفت: عملیات ما علیه عمق عربستان سعودی تا زمان تداوم تجاوزات این کشور ادامه دارد و در آینده گسترش پیدا خواهد کرد.