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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

عملیات ویژه یمن علیه پایگاه هوایی عربستان با ده‌ها موشک و پهپاد

عملیات ویژه یمن علیه پایگاه هوایی عربستان با ده‌ها موشک و پهپاد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از جزئیات جدیدترین عملیات این نیروها علیه عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیروها موفق شدند یک عملیات نظامی منحصربه فرد و گسترده را علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط انجام دهند. اهداف مورد نظر به دقت مورد اصابت قرار گرفت و خسارت های گسترده ای نیز برجای ماند.

وی در ادامه افزود: نیروهای یمنی با ده ها موشک و پهپاد آشیانه جنگنده ها، رادارها، سکوها و انبارهای ذخیره در پایگاه خمیس مشیط را هدف قرار دادند.

سریع تصریح کرد: این عملیات در واکنش به تجاوزات عربستان و انجام بیش از ۳۰۰ حمله هوایی طی ۵ روز گذشته علیه یمن صورت گرفت. این حملات با استفاده از جنگنده های سعودی از نوع اف ۱۵ و تایفون از پایگاه های خمیس مشیط و الطائف انجام شد.

وی گفت: عملیات ما علیه عمق عربستان سعودی تا زمان تداوم تجاوزات این کشور ادامه دارد و در آینده گسترش پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 6946692

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    نظرات

    • علی م IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام و درود بر جناب یحیی سریع وبر ملت دلاور یمن سخنگوی نیروهای مسلح قهرمان یمن ، واقعا دوست داشتنی وبا وقار وبا صلابت و هرچه از وی تعریف نماییم بازکمه الهی همیشه زنده و پیروز باشید

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