به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از تعدادی از کشورهای منطقه درخواست کمک کرده است تا با نیروهای مسلح یمن مقابله کنند. این روزنامه اشاره کرد که ریاض از طریق فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در منطقه (سنتکام)، درخواست غیرمستقیم با همین مضمون به تل آویو داده است.
این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک منطقه اعلام کرد که درخواست عربستان شامل دریافت کمکهای اطلاعاتی و سایر پشتیبانیها با هدف جلوگیری از بستن تنگه بابالمندب توسط یمنیها است.
بر اساس این گزارش، ریاض پیش از این از واشنگتن درخواست کمک کرده تا با نیروهای مسلح یمن مقابله کرده و از پیشروی آنها در منطقه بابالمندب جلوگیری کند؛ اما دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به درخواست برای مداخله نظامی مستقیم پاسخ نداد و این موضوع باعث شد عربستان به دنبال گزینههای دیگر در منطقه باشد.
بر اساس گزارش این روزنامه، ریاض در شرایطی که با نگرانیهای جدی در مورد مسیرهای صادرات نفت، تنش در تنگه هرمز و تهدیدات علیه ناوبری در بابالمندب روبرو است، به طور مستقیم از کشورهای حوزه خلیج فارس و مصر درخواست کمک کرده است.
این روزنامه صهیونیستی افزود که عربستان در یک «بنبست» قرار دارد؛ چرا که سه مسیر اصلی صادرات نفت این کشور همزمان با تهدید روبرو شدهاند: تنگه هرمز در شرق، بابالمندب در جنوب و مسیر زمینی منتهی به دریای سرخ.
این گزارش صهیونیستی افزود که حرکت کشورهای خلیج فارس به سمت تهران، در راستای جستجو برای یافتن راه حل جهت رفع فشارهای موجود است و «به معنای نزدیکی سیاسی به ایران نیست».
در همین زمینه، وبسایت صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد که عربستان در پی دریافت حمایتهای منطقهای برای مقابله با یمنیهاست، زیرا با فشارها و تهدیدهای فزایندهای در مسیرهای اصلی صادرات نفت خود روبرو شده است.
این وبسایت همچنین گزارش داد که ریاض خواستار کمک واشنگتن برای مقابله با نیروهای مسلح یمن و متوقف کردن پیشروی آنها در بابالمندب شده است، اما دونالد ترامپ به درخواست مداخله نظامی مستقیم پاسخ نداده است.
یک تحلیلگر مسائل نظامی در روزنامه «یسرائیل هیوم» معتقد است که تحولات اخیر در یمن پیامدهای منفی برای رژیم صهیونیستی دارد. وی تصریح کرد که تسلط نیروهای مسلح یمن بر تنگه بابالمندب به تجارت دریایی جهانی آسیب میزند و جایگاه منطقهای ایران را تقویت میکند»، آن هم در زمانی که آمریکا تلاش دارد از ورود به یک درگیری جدید خودداری میکند.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی، اگر ریاض با خسارات مادی و آسیب به صادرات نفت خود روبرو شود، ممکن است به سمت همگرایی با ایران یا تقویت اتحاد با کشورهای دیگر منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و قطر برود.
این گزارش اذعان کرد که تل آویو به درستی میزان قدرت داخلی یمن و قدرت واقعی آنها را برآورد نکرده است. وی در پایان تأکید کرد که اسرائیل باید خود را برای احتمال از سرگیری جنگ با نیروهای مسلح یمن آماده کند.
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