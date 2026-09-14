مخمصه شدید واشنگتن در یمن و هراس از گسترش جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع غربی به تنگنایی اشاره کردند که واشنگتن در یمن به آن دچار شده است.

رویترز گزارش داد: تشدید درگیری ها در یمن، واشنگتن را با معضلی روبرو کرده است.

این رسانه غربی اعلام کرد: واشنگتن تحت فشار است تا به عربستان سعودی کمک کند اما در عین حال به دنبال آن است که از گسترش جنگ پرهزینه به عرصه جدید پرهیز کند و به عبارت دیگر دامنه جنگ گسترش پیدا نکند.

این در حالی است که ساعاتی قبل، خبرگزاری رسمی سعودی گزارش داد که محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان امروز دوشنبه در جده میزبان برد کوپر فرمانده سنتکام بوده است.

مزدوران وابسته به عربستان در یمن متحمل شکست سنگینی شده اند و درخواست ریاض برای حمایت نظامی با مخالفت ترامپ روبرو شده است و او دست رد بر سینه عربستان زده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که عربستان سعودی از واشنگتن درخواست حمایت نظامی کرده است.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با انجام حملات مستقیم علیه انصارالله مخالفت کرده است.