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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

یحیی سریع: حملات وحشیانه سعودی بی‌پاسخ نخواهد ماند

یحیی سریع: حملات وحشیانه سعودی بی‌پاسخ نخواهد ماند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با ارائه جزییاتی از «تجاوز جنگنده‌های سعودی به مدارس، پل‌ها و جاده‌ها در تعز»، هشدار داد: حملات وحشیانه ریاض بی‌پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: جنگنده‌ های سعودی به‌ ویژه هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌ های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته‌اند، در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ حمله هوایی انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه اضافه کرد: حملات هوایی دشمن سعودی، مدارس، پل‌ ها و جاده‌ ها در «تعز» و همچنین دیگر اماکن غیرنظامی در «الجوف»، «البیضاء»، «صعده» و «عمران» را هدف قرار داد.

یحیی سریع، سپس در ادامه اضافه کرد: این حملات وحشیانه سعودی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

کد مطلب 6948328

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