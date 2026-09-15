به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: جنگنده های سعودی به ویژه هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاستهاند، در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ حمله هوایی انجام دادند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه اضافه کرد: حملات هوایی دشمن سعودی، مدارس، پل ها و جاده ها در «تعز» و همچنین دیگر اماکن غیرنظامی در «الجوف»، «البیضاء»، «صعده» و «عمران» را هدف قرار داد.
یحیی سریع، سپس در ادامه اضافه کرد: این حملات وحشیانه سعودی بیپاسخ نخواهد ماند.
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