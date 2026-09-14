۱۲ پرونده قضایی در دورود منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارکنان شعبه هفت مجتمع قضایی شورای حل اختلاف شهرستان دورود با رویکرد حل‌وفصل دعاوی از طریق مذاکره و سازش، موفق شدند ۱۲ پرونده قضایی را مختومه کنند.

این پرونده‌ها شامل سه فقره پرونده با موضوع ایفای تعهد، دوو فقره مطالبه وجه، دو فقره گزارش اصلاحی و همچنین سایر دعاوی از قبیل مطالبه سفته، مطالبه خسارت و استرداد جهیزیه بودند که در نهایت با اعلام گذشت و جلب رضایت طرفین، به سازش منجر شدند.

این اقدامات در راه رضای خداوند متعال و در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش انجام شده است.

گفتنی است ترویج فرهنگ صلح، یکی از اهداف مهم قوه قضاییه در اجرای عدالت اجتماعی است که با تلاش همکاران این شعبه، علاوه بر کاهش بار پرونده‌های دادگستری، موجبات رضایت‌مندی مراجعان را فراهم آورده است.