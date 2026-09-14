آمادگی راهداری بن برای بازگشایی سریع محورها در شرایط بحرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مانور آمادگی و مقابله با حوادث با حضور مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری، فرماندار شهرستان بن، جمعی از مسئولان و دستگاههای خدمترسان و با مشارکت اداره راهداری و حملونقل جادهای این شهرستان برگزار شد.
در این مانور، توان عملیاتی دستگاههای اجرایی در مواجهه با شرایط اضطراری و نحوه هماهنگی و واکنش آنها در زمان وقوع حوادث مورد ارزیابی قرار گرفت.
نیروهای راهداری شهرستان بن نیز با حضور میدانی و بهکارگیری ماشینآلات و تجهیزات تخصصی، آمادگی خود را برای اجرای عملیات ایمنسازی، رفع انسداد و بازگشایی محورها و پشتیبانی از عملیات امدادی به نمایش گذاشتند.
این رزمایش با هدف افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی، ارتقای هماهنگی میان دستگاههای خدمترسان و افزایش سرعت واکنش در شرایط بحرانی برگزار شد و نقاط قابل بهبود در روند اجرای عملیات نیز مورد بررسی قرار گرفت.
آمادگی مستمر نیروهای راهداری و دستگاههای خدمترسان، استفاده بهموقع از ظرفیتهای موجود و هماهنگی میان مجموعههای عملیاتی از عوامل مؤثر در مدیریت حوادث و کاهش خسارات ناشی از شرایط اضطراری به شمار میرود.
نظر شما