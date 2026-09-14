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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

انجام ۹۷ بازرسی از مراکز درمانی قم؛ ۴ مرکز متخلف پلمب یا تعطیل شدند

انجام ۹۷ بازرسی از مراکز درمانی قم؛ ۴ مرکز متخلف پلمب یا تعطیل شدند

قم- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از انجام ۹۷ مورد بازرسی از مطب‌ها، دفاتر کار، مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی و مراکز غیرمجاز استان در مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله تقوی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به فعالیت‌های نظارتی و اعتباربخشی معاونت درمان اظهار کرد: در مردادماه امسال، در مجموع ۹۷ مورد بازرسی از مراکز درمانی مختلف توسط کارشناسان نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان انجام شد.

وی افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، ۴۲ مورد مربوط به مطب پزشکان و دندانپزشکان، ۵۰ مورد مربوط به دفاتر کار و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی و پنج مورد نیز مربوط به مراکز غیرمجاز بوده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در راستای اجرای ضوابط و مقررات و برخورد با تخلفات، برای پنج مرکز متخلف تذکر کتبی صادر شد و چهار مرکز نیز به دلیل تخلف پلمب یا تعطیل شدند.

تقوی خاطرنشان کرد: همچنین پرونده سه مرکز متخلف برای رسیدگی قانونی و اعمال قانون به دادسرا ارجاع شده است.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی و پزشکی با هدف صیانت از سلامت مردم، ارتقای کیفیت خدمات و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در دستور کار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قم قرار دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت غیرمجاز در مراکز درمانی و پزشکی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6946782

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