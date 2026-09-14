به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص جزئیات این جلسه گفت: در جلسه قبل بحث اثربخشی سیاست‌ها بررسی شده بود و در این جلسه گزارشی درباره کارآمدی سیاست‌ها از سوی کمیته کشاورزی، آب و محیط زیست دبیرخانه مجمع ارائه شد.

در ادامه، گزارش عملکرد هر یک از بندهای سیاست به اعضای کمیسیون ارائه و مقرر شد در جلسه نهایی بررسی سیاست‌ها؛ امتیازات پیشرفت هر بند به تفکیک، توسط کارگروه و کمیته‌هایی که عملکرد را ارزیابی کرده‌اند، به اعضا گزارش شود.

سیدمهدی هاشمی در خصوص سیاست‌های محیط زیست گفت: این سیاست‌ها یکی از سیاست‌های مفصلی است که در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده و از سوی رهبر شهید انقلاب ابلاغ شده بود. بخش‌های مختلفی در این سیاست‌ها وجود داشت که باید مورد توجه و پیگیری قرار می‌گرفت.

سیاست‌های محیط زیست فرابخشی است و همه قوا مسئول اجرای آن هستند.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای سیاست های کلی محیط زیست را بحثی دامنه‌دار و مفصل توصیف کرد که نیازمند مشارکت مردمی است و تأکید کرد: اگر مشارکت مردم و باور مردم در این زمینه تقویت نشود، امکان اجرای کامل این سیاست‌ها وجود ندارد.

وی درباره آموزش عمومی این مسئله نیز گفت: بحث آموزش عمومی از سطح دبستان تا دانشگاه مورد نظر کمیسیون بود. رسانه ملی در این موضوع مشارکت خوبی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد سایر نهادها اظهار کرد: در مورد قوه مقننه و قضائیه، اقدامات خوبی برای اجرای این سیاست‌ها انجام شد.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد که چالش‌ها و خلأهای اجرای این سیاست‌ها با پیشنهادهایی که در کمیسیون و هیئت عالی نظارت به تصویب خواهد رسید، برطرف شود.

وی با اشاره به وجود مشکلات جدی در این زمینه، بر لزوم همفکری و ارائه پیشنهادات اصلاحی تأکید کرد و در نهایت حجت الاسلام مصباحی مقدم، جمع بندی نهایی را به جلسه بعد موکول کردند.