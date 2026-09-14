به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه ظهر دوشنبه در جلسه کمیته مشترک دستگاه قضایی و معاونت اقتصادی استانداری سمنان با موضوع رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی در استانداری، اظهار کرد: حمایت از تولید باید همزمان با صیانت از منابع ارزی کشور دنبال شود.

وی با بیان اینکه شرایط واحدهای تولیدی با یکدیگر متفاوت است، افزود: نمی‌توان تمام واحدهای دارای تعهدات ارزی را با یک معیار واحد ارزیابی کرد و می‌بایست شرایط هر پرونده به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان تصریح کرد: مشکلات و شرایط خاص هر واحد تولیدی باید در روند رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات متناسب با وضعیت واقعی واحدها اتخاذ شود.

دهرویه تشکیل کمیته مشترک قضایی و اقتصادی را اقدامی موثر در بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی دانست و تصریح کرد: این کمیته می‌تواند با بررسی دقیق‌تر شرایط واحدهای تولیدی، زمینه اتخاذ تصمیمات کارشناسی و متناسب با هر پرونده را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی پرونده‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی، شرایط ویژه کشور و مشکلات صاحبان صنایع در سال‌های اخیر باید مورد توجه قرار گیرد.