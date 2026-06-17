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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

تحقق ۱۲۰ درصدی تعهد اشتغال استان سمنان؛ کارآفرینان حمایت می‌شوند

تحقق ۱۲۰ درصدی تعهد اشتغال استان سمنان؛ کارآفرینان حمایت می‌شوند

سمنان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان از تحقق ۱۲۰ درصد تعهد اشتغال استان خبر داد و گفت: این دستاورد حاصل تلاش بانک‌ها و پیگیری دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح چهارشنبه در دیدار با معاون اشتغال کمیته امداد کشور در محل کمیته امداد سمنان از عملکرد این نهاد در حوزه توانمند سازی معلولان ‌تقدیر کرد و افزود: مجموع اقدامات کمیته امداد توانسته سطح معیشت خانوارهای تحت پوشش را ارتقا داده و باعث کاهش فقر شود.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های اشتغال محور، پرداخت تسهیلات حمایتی و اجرای طرح‌های توانمندسازی توانسته مسیر خوداتکایی و استقلال اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت را هموار کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان این اداره کل را از برترین های دستگاه های استان پیرامون ایفای تعهدات اشتغال خواند و اضافه کرد: این دستاورد حاصل تغییر رویکرد از حمایت مستقیم به سمت حمایت مورد و اشتغال آفرین بوده است.

دهرویه به تحقق بیش از ۱۲۰ درصد تعهدات اشتغال استان سمنان طی سال گذشته اشاره داشت و توضیح داد: این آمار در نتیجه مساعدت بانک ها و تلاش دستگاه های اجرایی کسب شده است.

وی ادامه داد: همراهی بانک های استان سمنان توانسته در ایجاد عدالت اجتماعی و رفع محرومیت ها موثر واقع شده و جامعه هدف را به سمت خودکفایی سوق دهد.

کد مطلب 6862938

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