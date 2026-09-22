به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه غروب سهشنبه در نشست بررسی تعهدات ارزی که به میزبانی استانداری سمنان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص سالهای اخیر در بررسی موضوع رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: پرونده تعهدات ارزی واحدهای تولیدی استان سمنان تعیین تکلیف میشود.
وی ادامه داد: پروندههای مربوط به ثبت سفارش اقلام دارای ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برای بررسی و اعلام آخرین وضعیت، به بانکهای عامل ارسال میشود.
پروندهها به صورت موردی بررسی میشوند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان افزود: پس از شفاف شدن میزان تعهدات ارزی ایفا نشده، تصمیمات لازم درباره هر یک از پروندهها اتخاذ خواهد شد.
دهرویه با تأکید بر ضرورت تعیین شاخصهای دقیق برای ارزیابی مسائل و مشکلات واحدهای دارای تعهد ارزی، تصریح کرد: پروندههای مربوط باید به صورت دقیق و موردی بررسی شوند.
وی با قدردانی از همراهی مسئولان دستگاه قضایی استان در این زمینه، اضافه کرد: هماهنگی مطلوبی میان دستگاه اجرایی و قضایی استان برای رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی ایفا نشده وجود دارد.
تسریع در روند رسیدگی به پروندههای ارزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ادامه داد: این هماهنگی میتواند روند بررسی و رسیدگی به پروندههای مربوط به تعهدات ارزی را تسریع کرده و زمینه را برای تعیین تکلیف موارد موجود فراهم کند.
نظر شما