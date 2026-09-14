بخش خصوصی شریک توسعه صنایع خلاق در رویداد ملی «مانوین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست هم‌اندیشی مشارکت صنایع خلاق بزرگ در رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، و جمعی از فعالان، شرکت‌ها و ذی‌نفعان حوزه صنایع خلاق برگزار شد. در این نشست، بر ضرورت حضور پررنگ بخش خصوصی در زنجیره توسعه صنایع خلاق و استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ برای توسعه بازار، شبکه‌سازی و حل مسائل واقعی این حوزه تأکید شد.

عبدالحسن بهرامی در این نشست با اشاره به رویکرد جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گفت: توسعه اقتصاد خلاق و حمایت از شرکت‌های صنایع خلاق، یکی از محورهای مورد توجه این معاونت است و تلاش می‌شود با مشارکت بخش خصوصی و فعالان این حوزه، زمینه برای توسعه بازار، افزایش ظرفیت‌های تولید و تجاری‌سازی محصولات و خدمات خلاق فراهم شود.

به گفته او، برخلاف اقتصاد دانش‌بنیان که بخش مهمی از آن بر فناوری‌های نوظهور و فناوری‌های سخت استوار است، اقتصاد خلاق بیش از هر چیز بر خلاقیت، نوآوری، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی تکیه دارد. از همین رو، توسعه این بخش نیازمند مشارکت مجموعه‌ای از بازیگران دولتی، خصوصی و تخصصی است.

سه بخش برای رویداد مانوین

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، رویداد ملی مانوین را دارای سه بخش نمایشگاهی، جشنواره و فراخوان‌های عمومی عنوان کرد. او توضیح داد: در بخش نمایشگاهی، تمرکز اصلی بر معرفی دستاوردهای شرکت‌های خلاق است. در بخش جشنواره نیز شناسایی و معرفی برندهای برتر و کمک به تقویت جایگاه آنها دنبال می‌شود. فراخوان‌های عمومی هم با هدف حمایت از توسعه محصولات و خدمات خلاقانه و کمک به تجاری‌سازی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق طراحی شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ثبت‌نام این رویداد از ۱۱ اردیبهشت آغاز شد و تا ۱۱ تیرماه، پس از دو نوبت تمدید، ادامه یافت. غربالگری اولیه طرح‌ها تا ۳۰ تیرماه انجام شد و پس از آن، ارزیابی تخصصی، انتخاب طرح‌های برتر و ورود آنها به فرایند کلینیک رشد در دستور کار قرار گرفت. فرایند منتورینگ نیز در شهریورماه آغاز شده است.

بهرامی اعلام کرد: مرحله نهایی انتخاب شرکت‌های برتر برای حضور در بخش نمایشگاهی تا ۳۱ شهریورماه انجام می‌شود.

حضور ۱۵۰ شرکت در بخش نمایشگاهی

بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، حدود ۳۹۴ شرکت برای حضور در بخش نمایشگاهی ثبت‌نام کرده‌اند که پس از ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۱۵۰ شرکت برای حضور در نمایشگاه انتخاب خواهند شد.

در بخش جشنواره نیز بیش از ۴۰۰ شرکت و طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای این بخش، ۳۵ جایزه یک میلیارد تومانی در هفت حوزه تخصصی و بر اساس پنج شاخص در نظر گرفته شده است. همچنین جایزه تندیس الماس با ارزش دو میلیارد تومان برای بخش برگزیده جشنواره تعریف شده است.

در نهایت، ۷۰ شرکت برتر به مرحله نهایی جشنواره راه یافته‌اند و قرار است در جریان برگزاری رویداد در اصفهان، در حضور داوران، سرمایه‌گذاران و شبکه منتورینگ با یکدیگر رقابت کنند و برگزیدگان به‌صورت میدانی انتخاب شوند.

اختصاص منابع برای توسعه محصولات و تجاری‌سازی

به گفته بهرامی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای بخش فراخوان‌های عمومی، منابعی در قالب تسهیلات کم‌بهره، تسهیلات قابل تبدیل به گرنت و حمایت‌های بلاعوض در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این حمایت‌ها عمدتاً بر توسعه محصول، تجاری‌سازی و تقویت طرح‌های فناورانه، نوآورانه و خلاقانه متمرکز خواهد بود و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق فعال در حوزه‌های تخصصی رویداد می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان همچنین از اختصاص حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از سوی معاونت اشتغال و رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از توسعه کسب‌وکارهای خلاق خبر داد و اذعان کرد: قرار است سازوکار اجرایی این همکاری در قالب تفاهم‌نامه میان معاونت علمی و معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شود.

تأکید بر حل مسائل واقعی صنایع خلاق

بهرامی هدف از برگزاری نشست با شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ صنایع خلاق را فراتر از حضور آنها در نمایشگاه دانست و گفت: مشارکت این شرکت‌ها باید به‌عنوان بخشی از زنجیره توسعه صنایع خلاق تعریف شود.

او تأکید کرد: موفقیت مانوین نباید تنها با تعداد غرفه‌ها یا میزان بازدید سنجیده شود، بلکه این رویداد باید به بستری برای شناسایی و حل مسائل واقعی صنایع خلاق و یافتن راه‌حل برای آنها تبدیل شود.

به گفته بهرامی، ایجاد زنجیره ارزش، توسعه بازار، شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط میان فعالان و افراد خلاق از جمله اهدافی است که با مشارکت شرکت‌های بزرگ می‌توان دنبال کرد.

او از شرکت‌های بزرگی که فرصت ثبت‌نام در مراحل قبلی را نداشته‌اند نیز دعوت کرد برای حضور و مشارکت در این رویداد اعلام آمادگی کنند.

«مانوین» مهرماه به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود

بهرامی ضمن اشاره به برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در اصفهان، گفت: معاونت علمی در نظر دارد فضای نمایشگاهی را به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌های این حوزه قرار دهد و در تأمین بخشی از هزینه‌های غرفه‌سازی نیز مشارکت کند.

تأکید بر شکل‌گیری حکمرانی یکپارچه در حوزه صنایع خلاق

در این نشست، حسین رضاعلیزاده، مدیرکل برنامه‌ریزی و ارزیابی راهبردی و عضو کمیته اجرایی رویداد مانوین، با اشاره به تنوع بازیگران و پیچیدگی‌های حوزه صنایع خلاق، گفت: تعدد نهادها و مجموعه‌های فعال در این عرصه، یکی از دغدغه‌های اصلی در سیاست‌گذاری و توسعه صنایع خلاق است و تجربه معاونت علمی در سال‌های گذشته نشان داده که برای سامان‌دهی این ظرفیت‌ها، به سازوکاری برای ایجاد هماهنگی و حکمرانی یکپارچه نیاز است.

او هدف اصلی برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین را ایجاد زمینه‌ای برای شکل‌گیری حکمرانی یکپارچه در زیست‌بوم صنایع خلاق عنوان کرد و افزود: در کنار این هدف، موضوعاتی مانند توسعه بازار و برگزاری نمایشگاه نیز در این رویداد دنبال می‌شود، اما محور اصلی، ایجاد هماهنگی میان بازیگران مختلف این حوزه است.

رضاعلیزاده با بیان اینکه بازیگران حوزه صنایع خلاق از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌اند، اظهار کرد: بخشی از این بازیگران دولتی هستند و در شورای سیاست‌گذاری رویداد مورد توجه قرار خواهند گرفت. در کنار آنها، فعالان بازار و شرکت‌های بزرگ نیز نقش مهمی در توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق دارند.

وی نقش شرکت‌های بزرگ را در پیشبرد زیست‌بوم‌های اقتصادی و صنعتی مهم دانست و اذعان کرد: تجربه معاونت علمی در بخش‌های مختلف نشان داده است که شرکت‌های بزرگ می‌توانند به‌عنوان پیشران یک صنعت یا بخش اقتصادی، مسیر توسعه سایر اجزای زیست‌بوم را نیز هموار کنند؛ از این رو نمی‌توان نقش آنها را در توسعه صنایع خلاق نادیده گرفت.

عضو کمیته اجرایی رویداد مانوین ادامه داد: به همین دلیل از نمایندگان شرکت‌ها و ذی‌نفعان اصلی این حوزه دعوت شده است تا در فرآیند طراحی و اجرای رویداد مشارکت داشته باشند. تلاش ما این است که در قالب مانوین، مجموعه ذی‌نفعان صنایع خلاق با نقش‌ها و جایگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند.

او هدف از برگزاری این نشست را ایجاد گفت‌وگو و هم‌اندیشی درباره نحوه توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق عنوان کرد و افزود: در این جلسه تلاش می‌کنیم درباره این موضوع گفت‌وگو کنیم که چگونه می‌توان توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق را پیش برد و چه سازوکاری می‌تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر میان بازیگران این عرصه کمک کند.