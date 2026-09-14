به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیر احمدی روز دوشنبه در مراسم جشن گلریزان حمایت از خانواده زندانیان بهارستان، با قدردانی از حضور خیرین و نیکوکاران اظهار کرد: حضور در جمع افرادی که دغدغه آنان تنها مسائل شخصی نیست و حمایت از خانوادههایی را دنبال میکنند که در سختترین شرایط زندگی نیازمند همراهی هستند، موجب خرسندی است.
وی افزود: امیدواریم خروجی این نشست، سرآغاز حرکتی مؤثر و ماندگار برای حمایت از خانوادههای زندانیان شهرستان بهارستان باشد.
دادستان بهارستان با اشاره به وجود نزدیک به یکهزار و ۳۰۰ زندانی در این شهرستان بیان کرد: بیش از آنکه صرفاً این آمار مورد توجه باشد، باید به خانوادههایی توجه کرد که در خارج از زندان و بدون حضور سرپرست خود، با مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
احمدی ادامه داد: به دلیل محدودیتهای مالی، در حال حاضر کمتر از یکسوم خانوادههای زندانیان شهرستان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان بهارستان قرار دارند؛ این در حالی است که خانوادهها و فرزندان زندانیان هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشتهاند و نباید به دلیل وضعیت سرپرست خود از امکانات و فرصتهای زندگی محروم شوند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت انسانی خانوادههای زندانیان گفت: خانوادههایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، بیش از هر چیز به حفظ کرامت انسانی و احساس دیدهشدن و حمایت نیاز دارند و فلسفه وجودی انجمن حمایت از زندانیان نیز در همین موضوع معنا پیدا میکند.
دادستان بهارستان با اشاره به مشکلات مالی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان خاطرنشان کرد: این انجمن با محدودیت شدید مالی و مهمتر از آن، نبود درآمد پایدار و مستمر مواجه است. کمکهای موردی و درآمدهای مقطعی هرچند ارزشمند و قابل تقدیر هستند، اما برای برنامهریزی بلندمدت کافی نیستند.
احمدی از خیرین، مسئولان و فعالان اقتصادی شهرستان خواست در ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای انجمن مشارکت کنند و گفت: اگر با مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی بتوانیم زمینه ایجاد یک فعالیت اقتصادی سرمایهگذاری و درآمدزا را برای انجمن فراهم کنیم، حمایت از خانوادهها از حالت مقطعی خارج شده و امکان برنامهریزی مطمئنتر برای آینده آنان فراهم خواهد شد.
وی در ادامه گزارشی از اقدامات انجمن حمایت از زندانیان بهارستان در یک سال گذشته ارائه کرد و ضمن قدردانی از مدیرعامل انجمن، آقای جعفری، و اعضای آن گفت: اعضای انجمن شبانهروز و بدون چشمداشت در مسیر حمایت از خانواده زندانیان فعالیت میکنند.
دادستان بهارستان افزود: در یک سال گذشته، ۳ میلیارد تومان کمک نقدی به حساب خانوادههای زندانیان واریز شده و در سه نوبت نیز بستههای معیشتی میان خانوادههای تحت پوشش توزیع شده است.
وی ادامه داد: همچنین ۴۰۰ میلیون تومان برای پرداخت عیدی به خانواده زندانیان، ۳۰۰ میلیون تومان برای بستههای تحصیلی و آموزشی در آغاز سال تحصیلی و ۸۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص یافته است.
احمدی در پایان با قدردانی از خیرین حاضر در جشن گلریزان گفت: امیدواریم به برکت نیت خیر نیکوکاران و با همکاری مسئولان شهرستان، گامهای مؤثری در راستای حفظ کرامت خانواده زندانیان، کاهش آسیبهای اجتماعی و فراهم کردن آیندهای بهتر برای آنان برداشته شود.
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