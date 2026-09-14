به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این تفاهم‌نامه از سوی عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد.

بر اساس مفاد این توافق، شناسایی و تسهیل دسترسی جوانان دارای ایده‌ها و طرح‌های خلاق و نوآور به تسهیلات اشتغال‌زایی، یکی از محورهای اصلی همکاری دو طرف خواهد بود.

همچنین کسب‌وکارهای فعال در حوزه صنایع خلاق در دریافت تسهیلات تکلیفی اشتغال در اولویت قرار می‌گیرند.

تمرکز بر توانمندسازی و تجاری‌سازی ایده‌های خلاق

در این تفاهم‌نامه، شناسایی، توانمندسازی و حمایت مالی از جوانان دارای ایده‌های خلاق و نوآور، حمایت از کارآفرینی و تجاری‌سازی محصولات صنایع خلاق با محوریت بخش خصوصی و تسهیل بهره‌مندی کسب‌وکارها و مشاغل فعال در حوزه صنایع خلاق و نوآور پیش‌بینی شده است.

توسعه منابع مالی کسب‌وکارهای خلاق و صنایع فرهنگی و نرم نیز از دیگر اهداف این همکاری است؛ موضوعی که در صورت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند مسیر دسترسی بخشی از کسب‌وکارهای کوچک و نوآور به منابع مالی و خدمات تخصصی را تسهیل کند.

اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های منتخب

مطابق تفاهم‌نامه، مجموع منابع مالی در نظر گرفته‌شده برای اجرای طرح «جوانه خلاق» ۳ هزار میلیارد ریال تعیین شده است. از این میزان، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعهد شده است یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از منابع در اختیار خود را به طرح‌های منتخب اختصاص دهد.

یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز از سوی مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، از محل منابع در اختیار و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده، برای اعطای تسهیلات به طرح‌های منتخب تأمین خواهد شد.

اجرای «طرح ملی جوانه خلاق» در حالی تعریف شده است که بخش مهمی از مفاد آن بر اتصال ایده‌های خلاق جوانان به منابع مالی، خدمات مشاوره‌ای، شبکه‌های کسب‌وکار و مسیر تجاری‌سازی متمرکز است؛ بنابراین ارزیابی و انتخاب طرح‌ها و نحوه تخصیص منابع، نقش مهمی در تبدیل این حمایت‌ها به اشتغال پایدار و کسب‌وکارهای قابل دوام خواهد داشت.