به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، پیشفروش خرید بلیت سانسهای آغازین نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانیمرند و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی که قرار است در روزهای پایانی شهریور جاری روی صحنه تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برود، از روز سهشنبه ۲۴ شهریور در سامانه تیوال آغاز میشود.
این نمایش، روایتی دراماتیک از زندگی کورش کبیر است و داستان این شخصیت تاریخی را از تولد تا فتح هگمتانه بازخوانی میکند.
حمیدرضا آذرنگ، مرتضی اسماعیلکاشی، محمودرضا رحیمی، باران نیکراه، امین میری، مهسا باقری، پیمان قریبپناه، حمید ایزدپناه، نیلوفر هوشمند، میثم صدرا، میثم شهاب، نیما زندهروحیان، داریوش برهانی مرند، متین صفرزاده و روزبه حصاری در نقش «کورش» هنرمندانی هستند که در این پروژه نمایشی بهعنوان بازیگران اصلی ایفای نقش میکنند.
سجاد استکی، شایان خانی، سید ایلیا قریشی، دانیال سلطانی، حمید صولتی، یاسین پازوکیان، عرشیا اصغری، امیرمحمد رضایی، میلاد محبوبیان، محمدصادق البیان، مهران فنایی دیگر گروه بازیگران نمایش را تشکیل میدهند.
امین رهبر دستیار کارگردان، پریدخت عابدیننژاد طراح لباس، علی بیگدلی مجری طرح، محمد حسن درباغیفرد مدیرتولید، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه و آکسسوار، مهدی دوایی مدیرهنری، فرشاد فزونی آهنگساز، نوید فرح مرزی طراح گریم، مهدیه نجفدری طراح حرکت، رضا خضرایی طراح نور، شروین عقیلی طراح ویدئو مپینگ، مهرداد ضیایی، مرتضی عبدالمالکی و میلاد جعفری گروه ویدئو مپینگ، مهدی آشنا عکاس، حسین طاهربخش مشاورفنی پروژه، نیلوفر رازمند برنامهریز و منشی صحنه، موژان باقریان مدیر صحنه، حمیدرضا صابری دستیار طراح صحنه، غزل عبدی و فاطمه رسولینیا دستیاران طراح لباس، محبوبه شفیعی و پوریا برومند مجریان گریم، علی نظری ساخت دکور و حسین پناهی هم گروه طراحی، تولید و اجرایی نمایش «کورش» را تشکیل میدهند.
محمد امینی، نیلوفر سراجی، هلیا حسنزاده، رضا صادقی، صبا حمزه، دنیز علائین و امین اسماعیلی نیز اعضای گروه حرکت نمایش هستند.
محمدرسام رضوانی مدیریت روابطعمومی و تبلیغات این پروژه را بر عهده دارد و تولید محتوای نمایش نیز توسط میلاد جعفری، حمید رضائی، سجاد احمدی و امین دینپرور انجام میشود.
مخاطبان میتوانند از ساعت ۱۳ روز سهشنبه ۲۴ شهریور با مراجعه به سامانه تیوال نسبت به تهیه بلیت این اثر اقدام کنند.
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