به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، نخستین نشست از مجموعه پیش نشست‌های دومین همایش ملی نمایشنامه پژوهی با عنوان «روش های پژوهش در ادبیات نمایشی» با حضور محمدحسین ناصربخت دانشیار دانشگاه هنر ایران و بین المللی سوره و عرفان ناظر استادیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران روز سه شنبه شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ تا ۱۹ در محل سالن کنفرانس خانه تئاتر برگزار می‌شود.

ناصربخت در این نشست با موضوع « پژوهش در ادبیات نمایشی معاصر: آسیب ها و راهکارها» و ناظر نیز با مووضع «تاریخ مفهوم و ادبیات نمایشی در ایران» با علاقه‌مندان گفتگو می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این نشست به آدرس خانه تئاتر واقع در خیابان نجات الهی، خیابان سمیه، شماره ۲۶۰ طبقه سوم مراجعه کنند.

سلسله پیش نشست‌های این همایش در هفته‌های بعدی نیز ادامه دارد.

دومین همایش ملی نمایشنامه پژوهی به همت کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر با دبیری علمی رامتین شهبازی و همراهی چندین نهاد فرهنگی و دانشگاهی، آذر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.