هدفگذاری سالانه ۱۰ میلیون گردشگر ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ با «یاسر عبدالزهرا الحجاج»، سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون تدوین نقشه راه جامع همکاری‌های تمدنی، تنوع‌بخشی به مسیرهای گردشگری، فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی و توسعه صنایع‌دستی گفت‌وگو کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست با تبریک انتصاب سفیر جدید عراق و اشاره به شناخت عمیق وی از ساختارهای هویتی و اداری ایران، به تجلیل از موضع برادرانه ملت عراق پرداخت و گفت: احترام باشکوه و حرمت عمیقی که ملت و دولت عراق برای فرماندهان شهید و به‌ویژه قائد شهید قائل شدند، روابط دو کشور را برای همیشه در تاریخ بیمه کرد و جهانیان تصویر واقعی این همگرایی ناگسستنی را مشاهده کردند.

ترسیم افق ۱۰ میلیونی گردشگری و تعریف کلان‌مسیر تمدنی «نوار ساسانی»

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به توافقات روسای دولت‌های دو کشور تصریح کرد: در حال حاضر سالانه حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر از عراق وارد ایران می‌شوند و به همین میزان نیز شهروندان ایرانی به عراق سفر می‌کنند، این رقم سوای حماسه آیینی و سلوک عرفانی اربعین حسینی است که با ثبت حضور بالغ بر ۷ میلیون زائر، حرکتی فراتر از مفهوم صرف گردشگری اقتصادی قلمداد می‌شود. هدف‌گذاری ما تحقق پیشنهاد نخست‌وزیر عراق مبنی بر ارتقای گردشگری اقتصادی و اقامتی به سقف ۱۰ میلیون نفر در سال با شیب رشد سالانه ۱.۵ میلیون گردشگر است.

وی از تدوین بسته جامع گردشگری خبر داد و افزود: ما ذیل راهبرد «ایران، آغاز هر داستان»، ۱۰ کلان‌مسیر گردشگری تعریف کرده‌ایم که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها «محور تاریخی ساسانی» است، خطی تمدنی که از فیروزآباد فارس آغاز شده، با گذر از کرمانشاه به ایوان مداین، طاق کسری و بابل در خاک عراق پیوند می‌خورد. این طرح مشترک، افقی نوین در حوزه ژئوتوریسم تاریخی خواهد گشود.

صالحی‌امیری بر لزوم عبور از تک‌محصولی بودن گردشگری تاکید کرد و گفت: باید مقاصد نوینی همچون بابل باستان را به بسته‌های زیارتی افزود. تسهیل تردد زمینی خودروهای شخصی برای خانواده‌های عراقی از مرزهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان یک فرصت بی‌نظیر ارزی و انسانی است. در حوزه گردشگری دریایی نیز خط پیوند خوزستان به بصره پیش‌بینی شده است. افزون بر این، با رونمایی اخیر کارت بانکی ارزی شبیه به ویزاکارت در شبکه بانکی کشور، چالش‌های مبادلات پولی گردشگران مرتفع شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به دستاوردهای دانشی کشور در حوزه بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: سامانه ملی و جامع گردشگری سلامت با مشارکت چهار وزارتخانه تخصصی تدوین شده که از تخلفات دلالی جلوگیری کرده و تمامی فرایندهای هزینه‌کرد و بستری بیماران را از مبدا تا مقصد انتظام می‌بخشد. همچنین هیئت‌های باستان‌شناسی و مرمت‌کاران زبده ایران با بیش از نیم قرن تجربه، آماده نجات‌بخشی و صیانت از آثار تمدنی مشترک در عراق هستند.

وی تفویض اختیارات گسترده رئیس‌جمهور پزشکیان به استانداران استان‌های مرزی را بستری تاریخی برای اتصال مستقیم مدیران محلی دو کشور، رونق اقتصاد مرزنشینان و تسهیل مراودات ناوگان هوایی توصیف کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، «یاسر عبدالزهرا الحجاج» سفیر جمهوری عراق در تهران، با ابراز خرسندی از این دیدار و صحه‌گذاری بر دیدگاه‌های وزیر میراث‌فرهنگی گفت: پیوندهای ایران و عراق چنان در تاروپود تاریخ، فرهنگ و مذهب تنیده شده که مرزهای قراردادی جغرافیایی در برابر آن بی‌معناست. سه رخداد تاریخی اربعین حسینی، ایام نیمه شعبان و تشییع تاریخی شهدای مقاومت، سند زنده این همبستگی لایزال در انظار جهانیان است.

الحجاج با اشاره به رویکرد توسعه‌گرایانه دولت عراق افزود: نخست‌وزیر عراق، اولویت بنیادین دولت را بر پایه شراکت‌های پایدار اقتصادی و فرهنگی به‌ویژه با محوریت بخش‌خصوصی بنا نهاده است. ما معتقدیم حضور بیش از ۳ میلیون گردشگر در سال آغاز راه است و باید با تدوین پیش‌نویس الزام‌آور و ایجاد چارچوب‌های حقوقی مدون، ارتقای ظرفیت به ۱۰ میلیون گردشگر را به پروژه‌ای عملیاتی تبدیل کنیم.

سفیر عراق در پایان ضمن استقبال از تعریف مسیر گردشگری تمدنی «نوار ساسانی»، بهره‌گیری از تجارب دانشگاهی ایران، برپایی متقابل نمایشگاه‌های بزرگ صنایع‌دستی و رفع موانع ترانزیتی و روادیدی تاکید کرد: همگرایی با جمهوری اسلامی ایران برای ما اعتقاد راسخ ملی و استراتژیک ملت و دولت عراق است، لذا سفارت عراق با تمام قوا پیش‌نویس تفاهمنامه مشترک را تا مرحله امضای نهایی میان وزرای دو کشور پیگیری خواهد کرد.