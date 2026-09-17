به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس، حجتالاسلام تجرد به عنوان «دبیر مجمع رؤسای کارگروههای تخصصی شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس» منصوب شد.
در این حکم، بر ضرورت انسجامبخشی، هماهنگی و همافزایی میان کارگروههای تخصصی و پیگیری مؤثر اقدامات مشترک تأکید شده است.
همچنین در این ابلاغیه، بهرهگیری از توانمندی و دغدغهمندی حجتالاسلام تجرد در عرصه فعالیتهای قرآنی مورد توجه قرار گرفته و بر نقشآفرینی وی در مسیر تحقق اهداف شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس تأکید شده است.
پیگیری مصوبات و برنامههای مشترک قرآنی
بر اساس این حکم، هماهنگی میان کارگروههای تخصصی، پیگیری مصوبات و برنامههای مشترک و تسهیل ارتباط میان ظرفیتهای تخصصی از جمله محورهای مورد انتظار از دبیر مجمع رؤسای کارگروههای تخصصی عنوان شده است.
در این ابلاغیه همچنین بر ضرورت تدوین و اجرای برنامههای منسجم و مؤثر برای تحقق اهداف شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس با محوریت حرم مطهر تأکید شده است.
نظر شما