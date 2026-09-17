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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

دبیر مجمع رؤسای کارگروه‌های تخصصی قرآنی فارس منصوب شد

دبیر مجمع رؤسای کارگروه‌های تخصصی قرآنی فارس منصوب شد

شیراز- دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی فارس در حکمی حجت‌الاسلام احمد تجرد را به عنوان دبیر مجمع رؤسای کارگروه‌های تخصصی این شورا منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس، حجت‌الاسلام تجرد به عنوان «دبیر مجمع رؤسای کارگروه‌های تخصصی شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس» منصوب شد.

در این حکم، بر ضرورت انسجام‌بخشی، هماهنگی و هم‌افزایی میان کارگروه‌های تخصصی و پیگیری مؤثر اقدامات مشترک تأکید شده است.

همچنین در این ابلاغیه، بهره‌گیری از توانمندی و دغدغه‌مندی حجت‌الاسلام تجرد در عرصه فعالیت‌های قرآنی مورد توجه قرار گرفته و بر نقش‌آفرینی وی در مسیر تحقق اهداف شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس تأکید شده است.

پیگیری مصوبات و برنامه‌های مشترک قرآنی

بر اساس این حکم، هماهنگی میان کارگروه‌های تخصصی، پیگیری مصوبات و برنامه‌های مشترک و تسهیل ارتباط میان ظرفیت‌های تخصصی از جمله محورهای مورد انتظار از دبیر مجمع رؤسای کارگروه‌های تخصصی عنوان شده است.

در این ابلاغیه همچنین بر ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌های منسجم و مؤثر برای تحقق اهداف شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس با محوریت حرم مطهر تأکید شده است.

کد مطلب 6949811

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