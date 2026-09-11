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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۸

معرفت مهدوی، رمز ایستادگی در برابر ظلم

معرفت مهدوی، رمز ایستادگی در برابر ظلم

شیراز- قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) گفت: معرفت و آگاهی مهدوی، مؤمنان را در برابر ظلم و بی‌عدالتی توانمند می‌کند و مانع شکست آنان می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه «وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ» گفت: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که زمین را بندگان صالح به ارث خواهند برد و این آیه نویدبخش حکومتی جهانی و عدالت‌گستر در آینده است.

وی افزود: کسانی که با چنین نگاهی به زندگی می‌نگرند، انسان‌هایی امیدوار به آینده هستند و باور دارند سرنوشت بشر در برابر ظلم، ستم و اجحاف‌هایی که امروز جامعه جهانی با آن مواجه است، به آینده‌ای روشن خواهد رسید.

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) ادامه داد: امروز در شرایطی قرار داریم که بسیاری از حاکمان و سیاستمداران به جای حرکت در مسیر دستورات الهی، در پی دستیابی هرچه بیشتر به مطامع مادی خود هستند و نتیجه آن نیز گرفتار شدن جامعه بشری در مشکلات و رنج‌های مختلف است.

حدائق تصریح کرد: در چنین شرایطی، اندیشه مترقی مهدویت می‌تواند به معنای واقعی کلمه، راهگشا، منجی و نجات‌بخش بشر از آلام و دردها باشد.

مهدویت؛ پناه مؤمنان در دوران غیبت

وی با اشاره به جایگاه باور مهدوی در زندگی مؤمنان گفت: مؤمنان و مسلمانان با تمسک به این اندیشه الهی، در دنیای مدرن و صنعتی امروز، تنها و سرگشته نیستند و در هر فتنه و مصیبتی به این حصن حصین پناه می‌برند.

حدائق افزود: مؤمنان برای حل مشکلات فردی و اجتماعی خود از امام عصر(عج) که یار غایب از نظر است، مدد می‌طلبند و به این باور الهی تکیه می‌کنند.

معرفت مهدوی، رمز ایستادگی در برابر ظلم

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با تأکید بر ضرورت افزایش معرفت و آگاهی در دوران غیبت اظهار کرد: اگر در دوران غیبت امام عصر(عج) معرفت و آگاهی لازم را داشته باشیم، در برابر بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌هایی که اتفاق می‌افتد، کارآمد عمل خواهیم کرد و قطعاً دچار شکست نخواهیم شد.

وی در ادامه با اشاره به واکنش مردم ایران اسلامی پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: حرکتی که اکنون مردم فهیم ایران اسلامی انجام می‌دهند، نشان‌دهنده درک بالا و معرفت آنان است.

حدائق خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله این حرکت مردم ایران اسلامی، تسهیل‌کننده امر ظهور خواهد بود.

کد مطلب 6943648

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