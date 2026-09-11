حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه «وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ» گفت: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که زمین را بندگان صالح به ارث خواهند برد و این آیه نویدبخش حکومتی جهانی و عدالتگستر در آینده است.
وی افزود: کسانی که با چنین نگاهی به زندگی مینگرند، انسانهایی امیدوار به آینده هستند و باور دارند سرنوشت بشر در برابر ظلم، ستم و اجحافهایی که امروز جامعه جهانی با آن مواجه است، به آیندهای روشن خواهد رسید.
قائممقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) ادامه داد: امروز در شرایطی قرار داریم که بسیاری از حاکمان و سیاستمداران به جای حرکت در مسیر دستورات الهی، در پی دستیابی هرچه بیشتر به مطامع مادی خود هستند و نتیجه آن نیز گرفتار شدن جامعه بشری در مشکلات و رنجهای مختلف است.
حدائق تصریح کرد: در چنین شرایطی، اندیشه مترقی مهدویت میتواند به معنای واقعی کلمه، راهگشا، منجی و نجاتبخش بشر از آلام و دردها باشد.
مهدویت؛ پناه مؤمنان در دوران غیبت
وی با اشاره به جایگاه باور مهدوی در زندگی مؤمنان گفت: مؤمنان و مسلمانان با تمسک به این اندیشه الهی، در دنیای مدرن و صنعتی امروز، تنها و سرگشته نیستند و در هر فتنه و مصیبتی به این حصن حصین پناه میبرند.
حدائق افزود: مؤمنان برای حل مشکلات فردی و اجتماعی خود از امام عصر(عج) که یار غایب از نظر است، مدد میطلبند و به این باور الهی تکیه میکنند.
معرفت مهدوی، رمز ایستادگی در برابر ظلم
قائممقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با تأکید بر ضرورت افزایش معرفت و آگاهی در دوران غیبت اظهار کرد: اگر در دوران غیبت امام عصر(عج) معرفت و آگاهی لازم را داشته باشیم، در برابر بیعدالتیها و ظلمهایی که اتفاق میافتد، کارآمد عمل خواهیم کرد و قطعاً دچار شکست نخواهیم شد.
وی در ادامه با اشاره به واکنش مردم ایران اسلامی پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: حرکتی که اکنون مردم فهیم ایران اسلامی انجام میدهند، نشاندهنده درک بالا و معرفت آنان است.
حدائق خاطرنشان کرد: انشاءالله این حرکت مردم ایران اسلامی، تسهیلکننده امر ظهور خواهد بود.
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