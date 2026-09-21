توانمندسازی ۱۲۰۰ مربی قرآنی فارس برای اجرای نهضت حفظ قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، دوره توانمندسازی مربیان حفظ قرآن کریم فارس به مدت دو روز و با مرکزیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) و حضور اساتید برجسته کشوری و استانی از صبح یکشنبه 29 شهریورماه در حال برگزاری است.

در این دوره یک‌هزار و ۲۰۰ مربی و فعال قرآنی استان فارس با ثبت‌نام در سامانه مربیان، آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای نهضت ملی حفظ قرآن کریم اعلام کرده‌اند.

بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان این دوره را حافظان قرآن کریم تشکیل می‌دهند که در جریان این برنامه، مهارت‌های لازم برای فعالیت مؤثرتر در حوزه آموزش حفظ قرآن را فرا می‌گیرند.

پس از پایان دوره، مربیان توانمندسازی‌شده فعالیت خود را در مناطق مختلف استان آغاز می‌کنند و با شناسایی علاقه‌مندان و استعدادهای قرآنی، برای تشکیل کلاس‌های حفظ قرآن کریم اقدام خواهند کرد.

کلاس‌های حفظ قرآن از مؤسسات فراتر می‌رود

نجف لک‌زایی رئیس کارگروه حفظ قرآن کریم استان فارس در این مراسم با تأکید بر نقش مربیان در اجرای این طرح گفت: مربیان توانمندسازی‌شده باید به عنوان جهادگران و کنشگران قرآنی وارد میدان شوند و منتظر نباشند که صرفاً مؤسسات قرآنی برای تشکیل کلاس اقدام کنند.

وی افزود: مربیان نهضت حفظ در دو عرصه فعالیت خواهند کرد که نخستین عرصه، شناسایی، جذب و تشویق افراد علاقه‌مند و مستعد برای افزایش شمار مربیان نهضت حفظ و عرصه دوم، شناسایی علاقه‌مندان به حفظ قرآن و فراهم کردن زمینه تشکیل کلاس‌های حفظ است.

لک‌زایی ادامه داد: کلاس‌های نهضت حفظ قرآن کریم محدود به مؤسسات قرآنی نیست و مربیان می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های موجود، در خانه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها، مراکز فرهنگی، ادارات، محل‌های کار و مجتمع‌های مسکونی نسبت به تشکیل کلاس اقدام کنند.

خانواده‌ها و مساجد پایگاه‌های جدید حفظ قرآن

رئیس کارگروه حفظ قرآن کریم استان فارس با بیان اینکه آغاز یک حرکت قرآنی می‌تواند از محیط‌های مختلف اجتماعی شکل بگیرد، گفت: خانواده، محل کار، جمع همکاران، دوستان، همسایگان و حتی مجتمع‌های مسکونی می‌توانند محل آغاز یک حرکت قرآنی باشند و هرجا که شرایط لازم فراهم باشد، می‌توان یک کلاس حفظ قرآن تشکیل داد.

لک‌زایی ابراز امیدواری کرد با فعال شدن مربیان توانمندسازی‌شده در نقاط مختلف استان، یک حرکت عمومی، مردمی و فراگیر قرآنی در فارس شکل بگیرد و زمینه گسترش فرهنگ حفظ و انس بیشتر جامعه با قرآن کریم فراهم شود.