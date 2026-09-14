به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان ظهر دوشنبه در نشست شورای عالی قرآن استان فارس با اشاره به اهمیت ارزیابی دقیق فعالیتهای قرآنی گفت: باید از خود بپرسیم که این فعالیت قرآنی چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است و باید میان تعداد شرکتکنندگان در برنامهها و کسانی که بعد از برنامه، رفتار قرآنی را در زندگی خود تغییر دادهاند، تفاوت قائل شویم.
وی پیشنهاد داد که از امروز در شورای عالی قرآن، تغییر نگاه از برنامهمحوری به مسئلهمحوری، از فعالیتمحوری به اثرگذاری، از مخاطبسازی به جامعهسازی و از قرآنگویی به قرآنزیستی دنبال شود.
حجت الاسلام ولدان افزود: در این صورت کارگروه گفتمانسازی به یکی از مهمترین بخشهای شورای عالی قرآن تبدیل خواهد شد.
وی شعار راهبردی «هر مسئله، یک آیه؛ هر آیه، یک راهحل؛ هر راهحل، یک اقدام» را برای این حرکت پیشنهاد کرد و گفت: این شعار به معنای شناسایی مسائل واقعی استان، یافتن راهکار از قرآن و تبدیل آن به اقدام اجتماعی است که در واقع قرآن را به میدان عمل میآورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان خاطرنشان کرد: گفتمانسازی قرآنی کار یک دستگاه، یک روحانی، یک قاری یا یک مدیر نیست؛ این گفتمان زمانی شکل میگیرد که همه ما احساس کنیم قرآن کتاب زندگی ماست.
وی ابراز امیدواری کرد این کارگروه حرکتی را آغاز کند که نتیجه آن افزایش ایمان، امید، اخلاق، مسئولیتپذیری و معنویت در جامعه باشد و قرآن را بخوانیم، بفهمیم، باور کنیم، عمل کنیم و آن را در جامعه جاری کنیم.
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