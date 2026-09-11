حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه مفهوم خونخواهی در فرهنگ اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی، گفت: برای فهم این مفهوم باید آن را در چارچوب معارف دینی، عدالتخواهی و مقابله با ظلم مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: در نگاه اسلامی، جان انسان حرمت دارد و قرآن کریم در آیات متعددی نسبت به قتل نفس به ناحق هشدار داده و برای جنایت علیه انسانها پیامدهای سنگینی بیان کرده است.
قرآن؛ قتل ناحق را جنایتی علیه بشریت میداند
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به آیات قرآن کریم درباره حرمت خون انسان گفت: در قرآن، قتل نفس به ناحق از گناهان بزرگ معرفی شده و در آیهای از سوره مائده، کشتن یک انسان بیگناه به منزله کشتن همه انسانها دانسته شده است.
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: قرآن کریم همچنین درباره قتل مؤمن هشدارهای جدی داده و جنایت علیه پیامبران و آمران به عدالت را نیز به شدت مورد نکوهش قرار داده است؛ بنابراین در منظومه قرآنی، مقابله با ظلم و دفاع از عدالت جایگاه روشنی دارد.
کربلا؛ الگوی تاریخی مقابله با ظلم
وی با اشاره به واقعه عاشورا بیان کرد: برای درک جایگاه خونخواهی در فرهنگ شیعه، باید به واقعه کربلا و حوادث پس از شهادت امام حسین(ع) توجه کرد؛ حادثهای که نشان داد مقابله با ظلم و مطالبه عدالت، یک موضوع فردی و محدود به یک زمان خاص نیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: در واقعه کربلا، عوامل مختلفی در شکلگیری جنایت نقش داشتند و همین موضوع نشان میدهد که در تحلیل تاریخی ظلم، تنها عامل مستقیم جنایت مطرح نیست، بلکه زمینهسازان، پشتیبانان و رضایتدهندگان نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
قصاص در قرآن؛ عامل حیات جامعه
حجتالاسلام ولدان با اشاره به آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» گفت: قرآن کریم قصاص را با مفهوم حیات جامعه پیوند میدهد؛ بنابراین اجرای عدالت میتواند در جلوگیری از تکرار جنایت و برقراری امنیت اجتماعی نقش داشته باشد.
وی ادامه داد: از این منظر، مطالبه عدالت پس از شهادت و جنایت، نباید صرفاً یک واکنش احساسی تلقی شود، بلکه باید در چارچوب قانون، شرع و مصالح جامعه پیگیری شود.
چهار عرصه برای پیگیری مطالبه خون شهدا
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه پیگیری این مطالبه ابعاد مختلفی دارد، عنوان کرد: عرصه قضایی و حقوقی، عرصه سیاسی و دیپلماتیک، عرصه تأمین امنیت و همچنین عرصه اجتماعی و فرهنگی از جمله حوزههایی هستند که میتوانند در این زمینه نقشآفرین باشند.
حجتالاسلام ولدان تصریح کرد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی، مهمترین وظیفه، تبیین درست مفاهیمی مانند عدالت، مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و پاسداشت خون شهداست تا این مفاهیم برای نسل جدید به شکل صحیح و مستند تبیین شود.
مساجد و مدارس؛ ظرفیت مهم تبیین برای نسل جوان
وی با اشاره به ظرفیت نهادهای فرهنگی فارس گفت: مساجد، هیئتهای مذهبی، حوزههای علمیه، دانشگاهها و آموزش و پرورش ظرفیتهای مهمی برای تبیین معارف مرتبط با مقاومت، شهادت و عدالت دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: برگزاری نشستهای تبیینی برای فعالان فرهنگی، توانمندسازی اساتید و معلمان، برگزاری برنامههای فرهنگی و تربیتی برای نوجوانان و استفاده از ظرفیت هیئتها و مواکب میتواند در انتقال صحیح این مفاهیم مؤثر باشد.
رسانهها مطالبه عدالت را تبیین کنند
حجتالاسلام ولدان با تأکید بر نقش رسانهها در این زمینه گفت: رسانهها باید با تولید محتوای دقیق، مستند و اقناعی، ابعاد تاریخی و دینی موضوع شهادت، عدالت و مقاومت را برای جامعه تبیین کنند.
وی افزود: در کنار فعالیت رسانهای، ظرفیت هنر نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد و تولید فیلم کوتاه، سرود، پوستر و دیگر محصولات فرهنگی و هنری میتواند در انتقال مفاهیم ارزشی به نسل جوان مؤثر باشد.
خون شهدا نباید به یک مطالبه مقطعی تبدیل شود
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم تبیین فرهنگ شهادت و عدالت اظهار کرد: پاسداشت خون شهدا نباید به یک موضوع مقطعی محدود شود، بلکه باید در حافظه تاریخی جامعه و در چارچوب معارف اسلامی و قوانین کشور استمرار داشته باشد.
حجتالاسلام ولدان خاطرنشان کرد: تبیین این مفاهیم برای نسلهای آینده، زمانی اثرگذار خواهد بود که با ادبیات منطقی، مستند و متناسب با نیازهای فکری و فرهنگی جامعه انجام شود.
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