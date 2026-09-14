محمدامین کشاورز مدیرعامل کارگزاری بانک ملی شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امین کشاورز از جمله مدیرانی است که هم تحصیلات او مرتبط با صنعت مالی است و هم مدارج ترقی و رسیدن به جایگاه فعلی خود را به صورت پله به پله و از پایین ترین مرتبه آغاز کرده است. او همزمان از مدیران جوان و دهه هفتادی و در عین حال، مجرب صنعت مالی به شمار می رود.

کشاورز که متولد سال ۱۳۷۱ است، دارای مدرک کارشناسی حسابداری (گرایش حسابرسی) از دانشکده علوم اقتصادی و همچنین مدرک کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران است. او همچنین دوره MBA بازار سرمایه را در دانشگاه الزهرا گذرانده است.

مدیرعامل جدید کارگزاری بانک ملی همزمان با گذراندن دوره کارشناسی خود، در حوزه مالی و حسابرسی مشغول فعالیت شد. او از ۲۲ سالگی و بعد از پایان تحصیلات مقطع کارشناسی خود بلافاصله وارد بازار سرمایه شد.کشاورز در سالیان اخیر در سمت‌هایی چون مدیریت مالی و اداری، مدیریت تحلیل و پذیرش شرکت‌ها، مدیریت توسعه کسب و کار و مدیریت توسعه و بهبود فرایندها در کارگزاری‌های بانک دی، بانک صادرات، بانک ملی، کارگزاری رضوی و تامین سرمایه دماوند مسئولیت داشته است.

محمد امین کشاورز پیش از انتصاب اخیر به عنوان مدیرعامل کارگزاری بانک ملی نیز عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه کسب و کار تامین سرمایه نوین بود.