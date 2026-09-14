معافیت ۳۰ میلیارد تومانی گمرکی برای ۲۰ محموله صادراتی خرما در مرز کوهک

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و در پی پیگیری های حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد و با توجه به تعاملات شکل‌گرفته با طرف پاکستانی، رئیس بازارچه مرزی کوهک با هماهنگی و رایزنی با مسئولان گمرک پاکستان موفق به اخذ معافیت گمرکی برای ۲۰ محموله صادراتی خرما شد.

بر اساس این توافق، مجموع معافیت گمرکی اعمال‌شده برای این محموله‌ها حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ اقدامی که با هدف حمایت از کشاورزان، کاهش هزینه‌های صادرات و تسهیل تجارت مرزی صورت گرفته و زمینه را برای عرضه آسان‌تر محصول خرما در بازار کشور همسایه فراهم کرده است.

این معافیت در طرف پاکستانی اعمال شده و هیچ مبلغی از این میزان از سوی کشورمان کسر یا پرداخت نخواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش هزینه‌های صادرکنندگان و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان منطقه اثرگذار باشد.

این اقدام همچنین نمونه‌ای از ظرفیت تعامل و همکاری میان مسئولان دو سوی مرز برای حمایت از اقتصاد مرزنشینان و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی است؛ ظرفیتی که در صورت استمرار رایزنی‌ها و تعاملات سازنده، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد امتیازات بیشتر برای فعالان اقتصادی و مردم مناطق مرزی شود.