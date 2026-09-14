به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین آیین نکوداشت «چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی»، عصر دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از سفرای کشورهای خارجی، صاحب‌نظران و پیشکسوتان عرصه تمدن و میراث‌فرهنگی در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد برگزار شد.

غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در این نشست ضمن تقدیر از اهتمام وزارت میراث‌فرهنگی در تکریم اصحاب فرهنگ، به واکاوی مفهوم «فرهنگ» پرداخت و اظهار داشت: فرهنگ از آن دست مفاهیمی است که تعاریف کثیر و متکثری دارد، چنان‌که در نشریه‌ای مربوط به پنج دهه پیش، ۱۶۰ تعریف متفاوت برای آن احصا شده بود. با این‌همه، باور من این است که فرهنگ در مقیاس یک جامعه، همان نقشی را ایفا می‌کند که شخصیت برای یک فرد ایفا می‌نماید.

وی افزود: همان‌گونه که یک فرد با مؤلفه‌های شخصیتی خود شناخته می‌شود، یک جامعه نیز با مؤلفه‌های فرهنگی خود تعریف می‌گردد. در همین راستا، علم در جامعه، همان کارکرد آگاهی را در فرد دارد. در اینجا باید یادی کنم از رهبر شهید انقلاب که خود یک «فرهنگ‌مرد» به تمام معنا بودند، ایشان همواره تاکید داشتند که فرهنگ، مانند هواست، عنصری حیاتی که همه ما به آن محتاجیم، اما به دلیل پیوستگی‌اش، حضور آن را کمتر حس می‌کنیم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به استمرار تاریخی تمدن ایران، خاطرنشان کرد: ما متعلق به ملتی هستیم که در سپهر جهانی، به فرهنگ شهره است. ملت ایران در زمره معدود ملت‌های بزرگ دنیا است که پیوستار فرهنگی آن هرگز دچار انقطاع و گسست نشده است. اقتدار اصلی ملت ایران در فرهنگ ریشه‌دار اوست و شایستگی و اعتبار بین‌المللی ما در گرو پاسداشت همین ارزش‌های فرهنگی است.

حدادعادل در تبیین عینی این مؤلفه‌های فرهنگی، به نبوغ نیاکان ایرانی در مدیریت منابع اشاره کرد و گفت: اگر به پدیده «قنات» در ایران بنگریم، عمق تمدنی و ارزش‌های نهفته در فرهنگ ایران را درخواهیم یافت، جایی که نیاکان ما هزاران سال پیش با ابزاری ساده، مسیری کیلومتری از کوهستان به دشت حفر کردند تا حیات را در دل کویر جاری سازند. این دستاورد، حیرت‌انگیز و نشان‌دهنده یک تفکر استراتژیک تاریخی است.

وی در پایان، مجموعه گسترده‌ای از عناصر میراثی، از معماری بازار و آیین‌های سنتی گرفته تا نوروز، عاشورا، زبان و ادبیات فارسی را ستون‌های خیمه فرهنگ ایرانی دانست و بر لزوم صیانت از این میراث ارزشمند به عنوان پشتوانه اقتدار ملی تاکید کرد.