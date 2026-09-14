به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به معلمان، دانشآموزان و ملت ایران، اظهار کرد: دوگانه «اسلام و ایران» بهتدریج در طول چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، با تدابیر نظام و بهویژه با بینش و همت رهبر شهید، به یکدیگر نزدیک شدهاند و امروز در جنگ اخیر نیز دفاع از اسلام و دفاع از ایران یکی دانسته میشود. به نظر من یکی از راههای مؤثر برای تقویت وحدت اسلام و ایران، مدرسهها هستند و باید برای این موضوع تدبیر کرد.
حدادعادل با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت پرچم ایران، گفت: اینکه پرچم ایران محترم داشته شود و همهجا برافراشته شود، حرف درستی است؛ اما من میخواهم یک نکته دیگر را نیز مطرح کنم و آن، نقشه ایران است.
وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد کرد: خواهش میکنم دستوری بدهید که در همه کلاسهای درس، نقشه ایران به دیوار نصب شود؛ یعنی هیچ کلاسی نباشد که در آن نقشه ایران وجود نداشته باشد. نگاه دانشآموز به نقشه ایران در طول ۱۲ سال تحصیل، بهطور طبیعی او را به ایران دلبسته میکند.
وی همچنین پیشنهاد کرد آموزش و پرورش در هر دوره تحصیلی، شامل ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه، نقشهای از ایران با جزئیات بیشتر و متناسب با سن دانشآموز تهیه و به هر دانشآموز هدیه کند. باید هر دانشآموز ایرانی در منزل و اتاق خودش، نقشه ایران را همیشه مقابل چشم داشته باشد.
هشدار درباره کاهش سهم دانشآموزان رشته ریاضی
وی در ادامه با اشاره به کاهش سهم دانشآموزان رشته ریاضی به ۱۰ درصد، این موضوع را یک خطر بزرگ دانست و اظهار کرد: رابطه معنادار و مستقیمی میان این درصدها و میزان توسعهیافتگی هر استان وجود دارد.
حدادعادل افزود: به یاد دارم در اوایل دهه ۶۰، تعداد کل دانشآموزان دوره دوم متوسطه حدود ۷۰ هزار نفر بود و تعداد دانشآموزان رشته ریاضی که در امتحانات نهایی شرکت میکردند، اگر حافظهام اشتباه نکند، حدود ۱۰ هزار نفر بود. در آن زمان در کل استان هرمزگان یک کلاس دوازدهم رشته ریاضی داشتیم. در چنین شرایطی باید پرسید یک استان به چه تعداد استاد، مهندس، نقشهبردار و نیروی متخصص نیاز دارد.
رئیس شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت سیستان و بلوچستان گفت: اکنون در استان سیستان و بلوچستان و منطقه بلوچستان نیز مدارسی داریم. خودم به مدرسهای در این منطقه رفتهام که حتی برای ساخت سرویس بهداشتی و دستشویی برای دانشآموزان، بنا پیدا نمیشود.
وی افزود: همان زمانها این موضوع را مسئله مهمی تشخیص دادم و یادم هست از رهبر شهید خواستم رئیسجمهور مردم را به ریاضی تشویق کند. ایشان نیز در اوایل انقلاب سخنرانی کردند و کمکهایی در این زمینه انجام شد. یکی از این برنامهها مسابقه سالانه کشوری در رشته ریاضی بود که از سالهای ۱۳۶۲، ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ آغاز کردیم.
حدادعادل از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش خواست روند کاهش سهم دانشآموزان رشته ریاضی را بررسی کند و گفت: با توجه به اهمیت این مسئله، آقای محبی و پژوهشگاه آموزش و پرورش بررسی کنند و اطلاعاتی از روند کاهش در استانهای مختلف، علل و راهکارهای آن ارائه دهند.
رئیس شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد کرد این موضوع در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گیرد و اظهار کرد: باید ببینیم آیا پیشنهادهای اعضا و این کنکاش ملی میتواند ما را به راهحلها و راهکارهایی برساند که بتوانیم به دولت برای جلوگیری از این روند کمک کنیم.
حدادعادل همچنین بر ضرورت بررسی روند این تغییرات در یک بازه زمانی طولانی تأکید کرد و گفت: درباره آماری که ارائه میشود، زمانی میتوان بهتر قضاوت کرد که حداقل آمار ۱۰ سال گذشته را نیز در اختیار داشته باشیم. هر آماری که از سالهای گذشته دارید ارائه کنید. اگر مشخص شود که این روند همیشه وجود داشته یا حتی پیش از انقلاب نیز به همین شکل بوده، قضاوت درباره آن متفاوت خواهد بود.
حدادعادل ادامه داد: اگر آماری از پیش از انقلاب درباره رشته ریاضی، از جمله میانگین نمرات ریاضی و فیزیک دانشآموزان وجود دارد، آن را نیز ارائه کنید. این اطلاعات میتواند به ما در تحلیل موضوع کمک کند؛ چراکه ممکن است در سالهای اخیر عواملی مانند کرونا، جنگ یا شرایط دیگر در این روند مؤثر بوده باشند و بتوان گفت این مرحله قابل جبران است.
رئیس شورای عالی آموزش و پرورش تأکید کرد: همانطور که آقای امانی اشاره کردند، ممکن است پایین بودن نمرات یا سختی این درسها به اندازهای باشد که دانشآموزان را مستأصل کرده و موجب کاهش گرایش آنها به رشته ریاضی شده باشد. بنابراین اگر روند این موضوع را در طول زمان در اختیار داشته باشیم، بهتر میتوان درباره آن قضاوت کرد.
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