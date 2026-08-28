به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شب ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) آیین رونمایی از کتاب "شیرین تر از عسل" تاریخچه شفاهی هیئت و موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن (ع) با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل در مسجد جامع حضرت قاسم بن الحسن (ع) برگزار می‌شود.



این کتاب به همت حمید محمدی از روزنامه نگاران و نویسندگان حوزه فرهنگی و آیینی در پانصد صفحه به رشته تحریر درآمده و شامل مصاحبه و دریافت خاطرات اعضای هیئت قاسم بن الحسن (ع) است.

این هیئت در سال ۱۳۴۴ در منطقه جنوب تهران تاسیس شده و موسسه‌ای به همین نام شامل مسجد جامع و حسینیه، حوزه علمیه، درمانگاه خیریه، مجموعه ورزشی، کتابخانه و... در سال۱۳۷۷ در منطقه ۱۴ تهران راه اندازی و سال ۱۳۸۵ به طور رسمی افتتاح شد و هم‌اکنون شاهد حضور علاقه‌مندان و مشتاقان مکتب اهل بیت (ع) است.

تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید توسط استاد منصور قصری‌زاده، شعرخوانی توسط حجت‌الاسلام سید عبدالله حسینی، بزرگداشت مقام رهبر شهید انقلاب و مدیحه سرایی و مولودی خوانی از جمله برنامه‌های فرهنگی و آیینی است که شنبه ۷

شهریورماه مصادف با شب هفدهم ربیع الاول از ساعت ۱۹ همراه با اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت قاسم بن الحسن(ع) برپا خواهد شد.

این موسسه و مسجد در تقاطع بزرگراه امام علی (ع)و بزرگراه شهید محلاتی، ضلع شمال تقاطع واقع شده است.