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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

ملوان شهید خوزستانی فردا در بندر امام خمینی تشییع می‌شود

ملوان شهید خوزستانی فردا در بندر امام خمینی تشییع می‌شود

اهواز - رئیس بنیاد شهید بندر امام خمینی (ره) گفت: پیکر ملوان شهید جمشید رجبی که در جریان تجاوز آمریکای جنایتکار به شهادت رسید، روز سه‌شنبه در این شهرستان تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ستاری نژاد عصر امروز دوشنبه در در نشست با مسئولان و خانواده این شهید والامقام اظهار کرد: شهید رجبی از دریانوردان بندر امام خمینی (ره) بود که در جریان تجاوز آمریکای جنایتکار به کشتی کانتینری کشورمان در آب‌های محدوده جزایر قشم، هنگام و ابوموسی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افزود: در این تجاوز ددمنشانه دو نفر دیگر از دریانوردان بندر امام خمینی (ره) نیز مجروح شدند که خوشبختانه وضعیت جسمی آنان مساعد است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بندر امام خمینی (ره) درباره جزئیات آیین وداع با این شهید گرانقدر توضیح داد: پیکر مطهر شهید جمشید رجبی صبح روز سه‌شنبه به بندر امام خمینی (ره) می‌رسد و آیین تشییع و وداع با پیکر وی همان روز ساعت ۱۶:۳۰ از محل چهارراه امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدای بهشت سجادی جهت خاکسپاری منتقل خواهد شد.

ستاری‌نژاد با اشاره به وضعیت خانوادگی این شهید والامقام تصریح کرد: این شهید عزیز متأهل و دارای سه فرزند بود و پدر و مادر ایشان نیز در قید حیات هستند.

وی از مردم بندر امام خمینی (ره) دعوت کرد تا در این مراسم حضور پرشوری داشته باشند و بدرقه این ملوان شهید را با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار کنند.

کد مطلب 6947220

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    نظرات

    • محمد HK ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
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      آخی دل انسان کباب میشه. خداوند رحمتش کنه ...

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