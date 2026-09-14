به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ستاری نژاد عصر امروز دوشنبه در در نشست با مسئولان و خانواده این شهید والامقام اظهار کرد: شهید رجبی از دریانوردان بندر امام خمینی (ره) بود که در جریان تجاوز آمریکای جنایتکار به کشتی کانتینری کشورمان در آب‌های محدوده جزایر قشم، هنگام و ابوموسی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افزود: در این تجاوز ددمنشانه دو نفر دیگر از دریانوردان بندر امام خمینی (ره) نیز مجروح شدند که خوشبختانه وضعیت جسمی آنان مساعد است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بندر امام خمینی (ره) درباره جزئیات آیین وداع با این شهید گرانقدر توضیح داد: پیکر مطهر شهید جمشید رجبی صبح روز سه‌شنبه به بندر امام خمینی (ره) می‌رسد و آیین تشییع و وداع با پیکر وی همان روز ساعت ۱۶:۳۰ از محل چهارراه امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدای بهشت سجادی جهت خاکسپاری منتقل خواهد شد.

ستاری‌نژاد با اشاره به وضعیت خانوادگی این شهید والامقام تصریح کرد: این شهید عزیز متأهل و دارای سه فرزند بود و پدر و مادر ایشان نیز در قید حیات هستند.

وی از مردم بندر امام خمینی (ره) دعوت کرد تا در این مراسم حضور پرشوری داشته باشند و بدرقه این ملوان شهید را با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار کنند.