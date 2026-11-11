به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان صبح چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه گلخانه‌های شهرستان رزن با اشاره به روند درخواست‌های احداث گلخانه در شهرستان اظهار کرد: در هفته جاری حدود سه هکتار درخواست جدید برای احداث گلخانه ثبت شده و مجموع درخواست‌های ثبت شده تاکنون به حدود ۵۱۸ هکتار رسیده است.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان و درخواست‌های ارسال شده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی افزود: ابهامات موجود در پرونده‌ها باید رفع شود تا امکان بررسی دقیق وضعیت درخواست‌ها و برنامه‌ریزی منسجم برای ادامه روند توسعه گلخانه‌ها فراهم شود.

فرماندار رزن با تاکید بر لزوم حمایت دستگاه‌های اجرایی از متقاضیان بیان کرد: افرادی که پیگیر روند اداری و اجرایی درخواست خود هستند باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه‌های مسئول نیز با انجام به موقع وظایف خود از ایجاد وقفه در مسیر اجرای طرح‌ها جلوگیری کنند.

جهانیان ادامه داد: پرونده متقاضیانی که پیگیری لازم را انجام نمی‌دهند نیز باید تعیین تکلیف شده و از چرخه پیگیری فعال خارج شوند تا فرآیند مدیریت درخواست‌ها با نظم و دقت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌ها تصریح کرد: هر دستگاه باید مسئولیت خود را به درستی انجام دهد و مجموعه اجرایی شهرستان نباید به عاملی برای ایجاد مانع در مسیر پیشرفت و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

در ادامه این جلسه، سامانه «هماهنگ» با هدف مدیریت جلسات و مصوبات شهرستان رزن از سوی فرماندار به اعضای جلسه معرفی شد، این سامانه با هدف ساماندهی جلسات و مصوبات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیران، امتیازدهی و فراهم‌سازی امکان نظارت و کنترل دقیق‌تر بر روند اجرای مصوبات طراحی شده است.