به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاهب صبح چهارشنبه در نشست کمیته راهبردی حمایت شبکه مدیریت محور دامغان در سالن جلسات فرمانداری اعلام کرد: تاکید دولت چهاردهم بر مدیریت محله محور با بهره گیری از ظرفیت های مردمی است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور نیز تاکید ویژه به محله محوری دارند و دستور العمل های مرتبط با این امر ابلاغ شده است، افزود: در اول مهرماه سال ۱۴۰۴ رئیس جمهور ابلدغ محله محوری را به استان ها صادر کرده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استاندار سمنان با اشاره به مدت یکساله ابلاغ طرح، بیان کرد: دستگاه های مختلف به خصوص متولیان فرهنگی با توجه به هماهنگی هایی که با هم در زمینه اجرای این طرح داشتند اقدامات خوبی را در مدیریت محله محور در سراسر استان انجام داده اند.

شاهب با بیان اینکه همه نهاد های فرهنگی و خدماتی و اجرایی و ... می بایست در زمینه محله محوری و در زمینه انجام وظایف دقت نظر کافی را داشته باشند، افزود: واگذاری امو به مردم و آشنایی مردم با خدمات دولت، به موضوع امید آفرینی نیز کمک خواهد کرد.