حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام مبلغان متخصص در حوزه‌های روانشناسی، کلام، انقلاب اسلامی، حجاب و عفاف، کودک و نوجوان و دیگر حوزه‌ها، اظهار کرد: امسال ۱۷ مبلغ تخصصی از ۲۳ تا ۲۷ آبان‌ماه به مدت پنج روز در شهرستان شهرکرد و دیگر شهرستان‌ها به برپایی دوره‌های آموزشی می‌پردازند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مساجد، کانون‌های فرهنگی تربیتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدارس و دانشگاه‌ها میزبان مبلغان اعزامی خواهند بود، ادامه داد: این مبلغان دوره‌های تخصصی متناسب با قشر مخاطب را در این محل‌ها برگزار خواهند کرد.

داوری اعزام مبلغان متخصص در حوزه‌های گوناگون را یکی از رویکردهای سازمان تبلیغات اسلامی دانست و بیان کرد: سال گذشته نیز حضور مبلغان را داشتیم و بالغ بر ۱۵ هزار دانش‌آموز در مدارس سراسر استان تحت پوشش این آموزش‌ها قرار گرفتند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین قریب به پنج هزار نفر از والدین دانش‌آموزان در دوره‌های تخصصی مربوط با حضور این مبلغان شرکت داشتند و از آموزش‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی، تربیت فرزند، مهارت‌های فرزند پروری، تعامل با نوجوان و نظیر اینها بهره‌مند شدند.

داوری یادآور شد: برگزاری جلسات مشاوره‌ای و کارگاهی برای مشاوران آموزش و پرورش و دوره‌های توانمندسازی این افراد از دیگر برنامه‌های حضور مبلغان در سال گذشته بود.

وی حضور در خوابگاه‌های دانشجویی و برپایی دوره‌های تخصصی مرتبط را نیز یادآور شد و افزود: سال گذشته همچنین دوره‌هایی در پایگاه‌های امدادی و خانه‌های هلال جمعیت هلال‌احمر استان با حضور این مبلغان تخصصی برگزار شد.