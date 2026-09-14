زنده دل: لاهیجان به شهر رویدادهای فرهنگی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل عصر دوشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، گفت: امروز شهر لاهیجان به شهر رویداد ها تبدیل شده که چند روز پیش هم دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم فضای باز برگزار شد.

وی افزود: جشنواره تئاتر خیابانی شهروند بعد از این همه دوره هایی که هم برگزار می شود، یکی از مطالباتی است که دیگه مدیران شهری و استانی به جد پیگیر برگزاری آن هستند.

شهردار لاهیجان با اشاره به برخی دیگر از برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان، گفت: جشنواره چای، جشنواره رسانه ای چای، جشنواره عکس لاهیجان، جشنواره فرزند ایران قهرمان زمین، جشنواره مجسمه های چوبی، جشنواره پارلمان شهری و برنامه های دیگر که لاهیجان در برگزاری مراسمات متنوع به نگینی در منطقه تبدیل کرده است.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی آثار این جشنواره، گفت:۲۱۹ اثر از ۲۷ استان کشور به دبیرخانه ارسال شد که ۱۶۷ اثر در بخش مسابقه اصلی و ۵۲ اثر در بخش کودکان بود که از جمله آن آثاری در خصوص کودکان میناب و ایثار و شهادت خواهیم داشت.

زنده دل در اینباره ادامه داد: هیئت انتخاب جشنواره در نهایت ۱۸ اثر را در بخش مسابقه انتخاب کرد و ۱۰ اثر در بخش کودک انتخاب شد که از دوم مهر ماه در هفت نقطه شهر لاهیجان این نمایش ها به نمایش در خواهد آمد.

وی افزود: همچنین امسال برای اولین بار با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر داریم که کنار این جشنواره، جشنواره هایی را به صورت فرعی برگزار کنیم

شهردار لاهیجان در پایان به معرفی داوران این دوره جشنواره پرداخت و گفت: داوران این دوره از جشنواره جناب آقای هادی حجازی فر، سرکار خانم مریم کاظمی و جناب آقای سروش جمشیدی در بخش مسابقه خواهند بود و در بخش کودکان سرکار خانم سارا روستاپور، مجید پتکی و سامان خلیلیان داوری خواهند کرد.