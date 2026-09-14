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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

زنده دل: لاهیجان به شهر رویدادهای فرهنگی تبدیل شده است

زنده دل: لاهیجان به شهر رویدادهای فرهنگی تبدیل شده است

لاهیجان- شهردار لاهیجان با اشاره به برگزاری جشنواره‌های متنوع فرهنگی و هنری گفت: افزایش ۳۰ درصدی آثار جشنواره تئاتر خیابانی نشان می‌دهد این شهر به نگین رویدادهای فرهنگی منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل عصر دوشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، گفت: امروز شهر لاهیجان به شهر رویداد ها تبدیل شده که چند روز پیش هم دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم فضای باز برگزار شد.

وی افزود: جشنواره تئاتر خیابانی شهروند بعد از این همه دوره هایی که هم برگزار می شود، یکی از مطالباتی است که دیگه مدیران شهری و استانی به جد پیگیر برگزاری آن هستند.

شهردار لاهیجان با اشاره به برخی دیگر از برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان، گفت: جشنواره چای، جشنواره رسانه ای چای، جشنواره عکس لاهیجان، جشنواره فرزند ایران قهرمان زمین، جشنواره مجسمه های چوبی، جشنواره پارلمان شهری و برنامه های دیگر که لاهیجان در برگزاری مراسمات متنوع به نگینی در منطقه تبدیل کرده است.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی آثار این جشنواره، گفت:۲۱۹ اثر از ۲۷ استان کشور به دبیرخانه ارسال شد که ۱۶۷ اثر در بخش مسابقه اصلی و ۵۲ اثر در بخش کودکان بود که از جمله آن آثاری در خصوص کودکان میناب و ایثار و شهادت خواهیم داشت.

زنده دل در اینباره ادامه داد: هیئت انتخاب جشنواره در نهایت ۱۸ اثر را در بخش مسابقه انتخاب کرد و ۱۰ اثر در بخش کودک انتخاب شد که از دوم مهر ماه در هفت نقطه شهر لاهیجان این نمایش ها به نمایش در خواهد آمد.

وی افزود: همچنین امسال برای اولین بار با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر داریم که کنار این جشنواره، جشنواره هایی را به صورت فرعی برگزار کنیم

شهردار لاهیجان در پایان به معرفی داوران این دوره جشنواره پرداخت و گفت: داوران این دوره از جشنواره جناب آقای هادی حجازی فر، سرکار خانم مریم کاظمی و جناب آقای سروش جمشیدی در بخش مسابقه خواهند بود و در بخش کودکان سرکار خانم سارا روستاپور، مجید پتکی و سامان خلیلیان داوری خواهند کرد.

کد مطلب 6947253

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