  1. هنر
  2. تئاتر
۱۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

شهردار لاهیجان دبیر جشنواره تئاتر «شهروند» شد

شهردار لاهیجان دبیر جشنواره تئاتر «شهروند» شد

رضا کحالی شهردار لاهیجان طی حکمی از سوی حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم دبیر جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» چنین آمده است:

در سالی که به شایستگی از سوی مقام معظم رهبری، سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است، امید داریم تا پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان بتواند گامی بلند در ارتقای فرهنگ این سرزمین بردارد.

این جشنواره که از جمله جشنواره‌های معتبر تئاتر خیابانی است، شهریور ماه در شهر لاهیجان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2323402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها