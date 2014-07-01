شهردار لاهیجان دبیر جشنواره تئاتر «شهروند» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم دبیر جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» چنین آمده است:
در سالی که به شایستگی از سوی مقام معظم رهبری، سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است، امید داریم تا پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان بتواند گامی بلند در ارتقای فرهنگ این سرزمین بردارد.
این جشنواره که از جمله جشنوارههای معتبر تئاتر خیابانی است، شهریور ماه در شهر لاهیجان برگزار خواهد شد.
رضا کحالی شهردار لاهیجان طی حکمی از سوی حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم دبیر جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» چنین آمده است:
کد مطلب 2323402
نظر شما