دستگیری باند سارقان غیربومی در رومشکان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری عصر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مأموران گشت انتظامی در ساعات پایانی شب، یک دستگاه خودروی پراید را در حال پرسهزدن در سطح شهر شناسایی و بلافاصله توقیف کردند.
وی افزود: پس از انتقال به مقر پلیس و با انجام تحقیقات پلیسی و مواجهه با ادله موجود، مشخص شد دو سرنشین خودرو از مجرمان غیربومی منطقه هستند که با همدستی دو نفر دیگر، مرتکب شش فقره سرقت از جمله احشام، مغازهها، کابل برق، محتویات داخل خودرو و اماکن عمومی شدهاند. در ادامه عملیات، دو همدست دیگر متهمان نیز به همراه تعدادی اموال مسروقه دستگیر و یک واحد صنفی ضایعاتی که نقش مالخری را در این زنجیره ایفا میکرد، پلمب شد.
فرمانده انتظامی رومشکان ضمن قدردانی از حمایتهای بیدریغ دستگاه قضایی از مجموعه انتظامی و برخوردهای قاطعانه با مجرمان، تأکید کرد: پلیس با تمام توان برای حفظ نظم و برخورد با اخلالگران در سطح شهرستان تلاش خواهد کرد.
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