به گزارش خبرنگار مهر، حادثه آتش سوزی عصر دوشنبه در یک واحد صنفی رنگفروشی واقع در محدوده پشت بازار سلمانشهر رخ داد؛ واحدی که در دو دهانه مغازه و دو طبقه انبار، حجم قابل توجهی رنگ، فوم و دیگر مواد قابل اشتعال در آن نگهداری میشد.
با حضور نیروهای آتشنشانی در محل، عملیات مهار حریق آغاز شد و آتش در مراحل اولیه تحت کنترل درآمد، اما وجود مواد قابل اشتعال در محل، روند اطفا و لکهگیری را با دشواری همراه کرد.
در جریان عملیات لکهگیری، برخی مواد باقیمانده بار دیگر شعلهور شده و حتی انفجارهایی رخ داد که موجب طولانیتر شدن روند اطفای کامل حریق شد.
بررسیهای اولیه احتمال وقوع آتشسوزی بر اثر اتصال برق کولر را مطرح کرده است، با این حال علت قطعی حادثه پس از انجام بررسیهای کارشناسی مشخص خواهد شد.
آتشنشانان حدود یک ساعت در محل حادثه به عملیات اطفا و لکهگیری ادامه دادند و در نهایت حریق بهطور کامل مهار شد. برای کنترل این حادثه نیز نیازی به اعزام نیرو و تجهیزات از سایر شهرها و مجموعههای آتشنشانی وجود نداشت.
بررسیهای میدانی نشان میدهد آتش به شکل جدی به واحدهای صنفی مجاور سرایت نکرده است. در کنار این واحد، یک ترشیفروشی و یک کافه قرار داشت که با اقدام سریع نیروهای امدادی از گسترش حریق به این واحدها جلوگیری شد.
حریق موجب آسیب به بخشی از فضای داخلی و تجهیزات رنگفروشی شده است و ارزیابی میزان دقیق خسارت مالی پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.
عملیات سریع و استفاده از تجهیزات مناسب آتشنشانی، مانع از گسترش آتش به واحدهای تجاری اطراف شد و این حادثه بدون تلفات جانی پایان یافت.
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