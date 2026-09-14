دستگیری ۲۲ متهم و محکوم تحت تعقیب در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان باهدف ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با مجرمان متواری، طی یک هفته گذشته با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲۲ متهم و محکوم تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی شدند.

وی افزود: افراد دستگیرشده به همراه پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی پلدختر با تأکید بر تداوم طرح‌های امنیتی و انتظامی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا مجرمانه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.