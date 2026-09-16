تقویت همکاری پلیس راهور و اورژانس برای کاهش تلفات حوادث ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، به مناسبت روز اورژانس با حضور در سازمان اورژانس کشور، ضمن تبریک این روز و قدردانی از تلاش‌های کارکنان اورژانس، با اقای سرور و آقای میعادفر از مدیران و مسئولان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به نقش مؤثر نیروهای اورژانس در کنار پلیس راهور در حوادث و رخدادهای ترافیکی اظهار کرد: مجموعه اورژانس کشور یکی از سازمان‌هایی است که همپای پلیس راهور در صحنه حوادث و سوانح ترافیکی حضور مؤثر و تأثیرگذاری دارد و همکاری این دو مجموعه می‌تواند نقش مهمی در مدیریت حوادث و کاهش پیامدهای ناشی از تصادفات داشته باشد.

سردار کرمی‌اسد افزود: در این دیدار درباره موضوعات مشترک و مرتبط با حوزه مأموریت‌های پلیس راهور و اورژانس، به‌ویژه تسریع در روند امدادرسانی به مصدومان حوادث و رخدادهای ترافیکی، به‌خصوص تصادفات جاده‌ای، گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

برنامه‌ریزی مشترک برای پیشگیری از تصادفات

جانشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: یکی دیگر از محورهای این گفت‌وگو، تقویت تعاملات بین‌سازمانی و افزایش همپوشانی در حوزه مأموریت‌های مشترک بود. همچنین مقرر شد داده‌ها و اطلاعات حاصل از حوادث و رخدادهای ترافیکی میان دو مجموعه به اشتراک گذاشته شود تا با استفاده از این اطلاعات، برنامه‌ریزی‌های میدانی مؤثرتری برای پیشگیری از وقوع حوادث انجام شود.

سردار کرمی‌اسد تصریح کرد: توجه ویژه به حوادث مهم ترافیکی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود؛ به‌ویژه تصادفاتی که منجر به فوت یا مصدومیت تعداد زیادی از افراد می‌شوند. در این موارد، ضرورت افزایش سطح تعامل و هماهنگی میان پلیس راهور و اورژانس مورد تأکید قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این تعاملات، ارتقای هماهنگی در زمان وقوع حوادث، تسریع در امدادرسانی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه است و امیدواریم این همکاری‌ها در نهایت به کاهش حوادث و تلفات ترافیکی منجر شود.

جانشین پلیس راهور فراجا در پایان با تبریک روز اورژانس، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه در امدادرسانی به مصدومان حوادث و سوانح قدردانی کرد.