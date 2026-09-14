«ازنا» قطب تولید لوبیای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رحمتی عصر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از مزارع تحت کشت لوبیای شهرستان ازنا، با بیان اینکه لوبیا یکی از محصولات مهم و راهبردی در سبد کشاورزی این شهرستان محسوب میشود، اظهار داست: شهرستان ازنا با هشت هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت لوبیا، بهعنوان قطب اصلی تولید این محصول در کشور شناخته میشود که سهم ۵۵ درصدی از تولیدات لوبیای استان را به خود اختصاص داده است.
وی با تقدیر از دانش بومی و تجربه ارزشمند کشاورزان منطقه، افزود: باتکیهبر دانش و تجربه بهرهبرداران منطقه، خوشبختانه پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۴ هزار تن انواع لوبیای باکیفیت در شهرستان ازنا تولید و روانه بازارهای مصرف شود.
مدیر جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با اشاره بهضرورت تحول در رویکردهای کشاورزی، تصریح کرد: شرایط امروز کشاورزی با گذشته تفاوتهای اساسی دارد. محدودیت منابع آبی، نوسانات هزینههای تولید و چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی، ما را ناگزیر به تغییر مسیر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی دانشبنیان و بهرهور کرده است.
رحمتی، تصریح کرد: راهبرد اصلی ما در سازمان، صرفاً افزایش سطح زیر کشت نیست؛ بلکه اولویت ما ارتقای عملکرد در واحد سطح، مدیریت بهینه نهادهها و کاهش مصرف آب است تا ضمن صیانت از منابع پایه، تولیدی پایدار و اقتصادی را برای کشاورزان سختکوش شهرستان رقم بزنیم.
نظر شما