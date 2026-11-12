به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سلطانی‌نژاد، پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه منطقه منطقه کیسکان شهرستان بافت در دوران دفاع مقدس و تقدیم شمار قابل توجهی از شهدا به انقلاب اسلامی، گفت: کیسکان با تقدیم ۵۰ شهید، ۲ آزاده، ۲ شهید مفقودالاثر، ۱۱۰ جانباز و هزاران رزمنده، برگ زرینی از ایثار و فداکاری را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسانده است.

وی با بیان اینکه منطقه کیسکان در فاصله ۲۰ کیلومتری شهرستان بافت و در ورودی شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه قرار دارد، افزود: نام این منطقه با انقلاب اسلامی گره خورده و مردم این دیار طی ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب، در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

سلطانی‌نژاد، با اشاره به پیشینه افتخارآمیز این منطقه اظهار کرد: کیسکان همچنین زادگاه اجدادی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و شهیده ریحانه سلطانی‌نژاد، معروف به «کاپشن صورتی» است.

یادواره شهدا؛ سدی در برابر جنگ شناختی دشمن

دبیر یادواره شهدای منطقه کیسکان با اشاره به جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان علیه نظام اسلامی تصریح کرد: امروز دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای به دنبال اجرای عملیات روانی، تغییر نگرش‌ها و تأثیرگذاری بر باورها و احساسات مردم است و در چنین شرایطی، برگزاری یادواره‌ها و مراسم تشییع شهدا به دلیل برخورداری از معنویت و اخلاص، می‌تواند سد محکمی در برابر هجمه‌های روانی و جنگ شناختی بیگانگان باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی، برگزاری یادواره‌ها و زنده نگه‌داشتن یاد شهدا نقطه عطفی برای تقویت وحدت و انسجام مردمی است، افزود: دشمن صهیونیستی و آمریکایی با وجود تهدیدها و اقدامات خود نتوانست حتی یک وجب از خاک این کشور را تصرف کند و برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصت مناسبی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

سلطانی‌نژاد، با اشاره به نقش رسانه‌ها و فناوری‌های نوین در شکل‌دهی به افکار عمومی جهان گفت: امروز هیچ ابزاری به اندازه رسانه‌ها و هوش مصنوعی در عرصه تأثیرگذاری بر افکار عمومی اهمیت پیدا نکرده است و توئیت‌های رئیس‌جمهور آمریکا درباره تهدیدهای نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نمونه بارزی از استفاده ابزاری از رسانه برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان است.

وی با تأکید بر تأثیر معنوی مراسم استقبال از شهدا در تقویت روحیه مردم خاطرنشان کرد: این مراسم صرفاً یک یادواره نیست، بلکه «ره‌واره» است؛ چراکه از زمان طنین‌انداز شدن نوای شهدا، به‌ویژه شهید گمنام در منطقه، مردم از پیر و جوان و زن و مرد، روحیه و آمادگی قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

دبیر یادواره شهدای منطقه کیسکان بافت ادامه داد: شهدا انسان‌هایی دریادل و فداکار بودند که با لبیک به ندای انقلاب، برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های کشور به میدان رفتند و امروز نیز نام و یاد آنان، به‌ویژه این شهید گمنام، به نقطه عطفی برای اتحاد، همدلی و انسجام میان اقوام و روستاهای منطقه تبدیل شده است.

تشریح برنامه استقبال و تشییع شهید گمنام در کیسکان

سلطانی‌نژاد، در ادامه با تشریح برنامه‌های استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: مردم منطقه کیسکان روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، رأس ساعت ۱۰ صبح، به استقبال این شهید والامقام می‌روند.

وی افزود: در همین راستا، دو موکب در مجاورت مسجد امام زمان (عج) کیسکان برای پذیرایی از مهمانان و شرکت‌کنندگان در مراسم برپا خواهد شد.

دبیر یادواره شهدای منطقه کیسکان بافت درباره جزئیات برنامه بدرقه شهید نیز گفت: مراسم بدرقه از دو راهی روستاهای بوستان و سوزن، واقع در ورودی منطقه کیسکان، رأس ساعت ۱۲ آغاز می‌شود و تشییع و بدرقه شهید به‌صورت ستون رژه خودرویی و موتوری انجام خواهد شد که خودروهای شرکت‌کننده به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مزین می‌شوند.

وی ادامه داد: اجتماع مردم و زیارت پیکر مطهر شهید گمنام در جوار مسجد امام زمان (عج) برگزار می‌شود و پس از گلباران تابوت، خیرمقدم و اقامه نماز، این شهید والامقام با نوحه‌سرایی و قرائت اشعار حماسی توسط مداحان اهل بیت (ع) به سمت دو راهی قالان بدرقه خواهد شد.

ضرورت تبدیل محل تدفین شهید گمنام به پایگاه فرهنگی

سلطانی‌نژاد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت معنوی حضور شهید گمنام برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی منطقه بیان کرد: مکانی که پیکر مطهر این شهید گمنام در آن آرام می‌گیرد، باید به فضایی فرهنگی و چند منظوره تبدیل شود تا علاوه بر ایجاد وحدت و همدلی میان روستاهای منطقه، محلی برای مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمن باشد.

وی در پایان از مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان بافت دعوت کرد با حضور گسترده و باشکوه در این آیین معنوی، ضمن ارج نهادن به جانفشانی‌های شهدا، با آرمان‌ها و راه این شهید گمنام تجدید بیعت کنند.