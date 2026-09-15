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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۵

هدف‌گذاری برای اسقاط ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده تا پایان سال

هدف‌گذاری برای اسقاط ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده تا پایان سال

رئیس ستاد نوسازی ناوگان، از آغاز اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده از آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هدف‌گذاری شده است تا پایان امسال ۲۰ هزار و سال آینده ۱۲۰ هزار موتورسیکلت از چرخه فرسوده خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده از سال گذشته گفت: از آذرماه ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار در کشور فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده آغاز شد؛ چراکه پیش از آن، فرآیند مشخص و مورد تأییدی برای اسقاط این وسایل نقلیه وجود نداشت.

وی افزود: اسقاط موتورسیکلت‌ها پیش از این با موانعی از جمله احراز اصالت موتورسیکلت و مشکلات مربوط به اطلاعات مالکیتی مواجه بود، اما از آذرماه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، فرآیند اسقاط طراحی و وارد مرحله اجرا شد.

حاتمی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای این طرح اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت وارد چرخه اسقاط شده‌اند و با بازنگری در گواهی اسقاط، جذابیت اقتصادی این فرآیند افزایش یافته است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ادامه داد: در صورتی که مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده، وسیله خود را با موتورسیکلت برقی جایگزین کنند، می‌توانند از یارانه اسقاط تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان استفاده کنند. همچنین تسهیلات ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی برای راکبان سکوهای کاری و پلتفرم‌های فعال در کلان‌شهرها در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۲ هزار موتورسیکلت از چرخه خارج و اوراق شده است، گفت: حدود ۸ هزار دستگاه دیگر نیز در مرحله ثبت‌نام به‌عنوان مورتوسیکلت فرسوده و طی فرآیند اسقاط در مراکز مربوطه قرار دارند.

حاتمی در پاسخ به سوال مهر درباره برخی اظهارات درباره نبود فرآیند اسقاط موتورسیکلت در کشور گفت: این اظهارات احتمالاً بر اساس اطلاعات پیش از آذرماه ۱۴۰۴ مطرح شده است؛ زیرا پیش از آن، فرآیند اسقاط موتورسیکلت در کشور عملاً طراحی و اجرا نشده بود، اما از آذر و دی‌ماه سال گذشته این فرآیند برای نخستین‌بار پس از حدود ۶۰ سال طراحی و اجرایی شد.

وی در پاسخ به سوال مهر درباره برنامه امسال برای نوسازی موتورسیکلت‌ها اظهار کرد: هدف‌گذاری ما این است که در سال جاری، حداقل ۲۰ درصد از تولید موتورسیکلت کشور به جایگزینی و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص یابد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل افزود: بر این اساس، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال حدود ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت از چرخه فرسوده خارج شود و در سال آینده نیز این رقم به حدود ۱۲۰ هزار دستگاه برسد.

کد مطلب 6947585
سمیه رسولی

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